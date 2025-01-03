六合彩獎金｜六合彩1.28億頭獎史上最高彩金　即睇幸運投注站/最旺號碼/近10期攪珠結果

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六合彩1.28億頭獎｜10大幸運投注站

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六合彩1.28億頭獎｜幸運號碼

根據馬會網站的攪珠結果統計，由2002年7月4日至2025年1月2日，攪出次數最多的6個號碼如下：

幸運號碼 攪出次數 30 493次 49 487次 24 480次 22 476次 10 472次 13 470次

六合彩1.28億頭獎｜冷門號碼

攪出次數最少的3個號碼如下：

冷門號碼 攪出次數 19 407次 23 420次 25 420次

六合彩1.28億頭獎｜近10期六合彩攪珠結果

根據馬會網站的攪珠結果統計，以下為近10期攪珠結果，點擊下圖瀏覽詳情：

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六合彩1.28億頭獎｜六合彩獲獎資格及金額

頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金

訂為不少於港幣800萬元。 二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元 五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元 六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元 七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

六合彩1.28億頭獎｜命理師拆解橫財運面相

風水命理師羅比師傅接受TOPick記者訪問，他指橫財運有樣睇，有橫財命的面相，多為鼻大有肉，手掌肉厚，而藝人王祖藍的鼻頭非常圓潤，而且相當有肉地，此類人易得橫財；另外就是手掌肉厚，手掌之厚度代表財庫，手掌天生比較厚的人，屬富貴命格，大吉大利。

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