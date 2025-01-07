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1.28億六合彩｜六合彩1.28億頭獎史上最高彩金　即睇幸運投注站/最旺號碼/近10期攪珠結果

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撰文： 星之子

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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六合彩1.28億頭獎史上最高，即睇幸運投注站、最旺號碼及近10期攪珠結果。

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2025六合彩1.28億頭獎｜10大幸運投注站

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2025六合彩1.28億頭獎｜冷門號碼

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2025六合彩1.28億頭獎｜近10期六合彩攪珠結果

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頭獎選中6個「攪出號碼」獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金
訂為不少於港幣800萬元。
二獎選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎選中5個「攪出號碼」獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」固定獎金港幣9,600元
五獎選中4個「攪出號碼」固定獎金港幣640元
六獎選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」固定獎金港幣320元
七獎選中3個「攪出號碼」固定獎金港幣40元

2025六合彩1.28億頭獎｜命理師拆解橫財運面相

風水命理師羅比師傅接受TOPick記者訪問，他指橫財運有樣睇，有橫財命的面相，多為鼻大有肉，手掌肉厚，而藝人王祖藍的鼻頭非常圓潤，而且相當有肉地，此類人易得橫財；另外就是手掌肉厚，手掌之厚度代表財庫，手掌天生比較厚的人，屬富貴命格，大吉大利。

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