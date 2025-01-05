飲食攻略｜2種日韓國民美食可防癌　醫生警告恐暗藏陷阱增加心血管疾病及糖尿病風險

▲ 2種日韓國民美食可防癌，醫生警告恐暗藏陷阱，增加心血管疾病及糖尿病風險。

【味噌湯／泡菜／防癌／糖尿病／心血管疾病】日本味噌湯和韓國泡菜都是該國的國民美食。不過，有醫生提醒，雖然味噌湯和泡菜都具有防癌、抗氧化等好處，但若過量攝取恐增罹患心血管疾病及糖尿病的風險。

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飲食攻略｜味噌湯泡菜恐增患糖尿病風險

台灣家庭科醫生李唐越近日在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中指出，日本味噌湯和韓國泡菜幾乎是該國國民每餐都會吃的美食。他提到，韓國泡菜是低熱量、富含膳食纖維的好選擇，這種發酵類的食物還能促進消化、預防便秘，且富含維生素A、B、C，對於維護皮膚健康具有一定的幫助。

而日本的味噌湯則富含蛋白質、維生素B群與維生素K，以及大豆異黃酮、礦物質，有助於減少細胞的損傷和慢性發炎。

不過，李醫生提醒，雖然味噌湯和泡菜這2種發酵食物都具有防癌、抗氧化、減少慢性發炎等多種好處，但在醃製過程中會加入大量的鹽和糖以增添風味、延長保存期限，雖然好吃，但這類高鹽高糖的食物吃多了仍會增加罹患心血管疾病、糖尿病的風險。因此他建議適量攝取就好，均衡的飲食才是重中之重。

患癌風險｜6大提高患癌風險飲食習慣

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾在個人Facebook專頁發文，表示癌症並不會因為一時的飲食習慣發生，持久不良的飲食習慣才是導致患癌風險變高的關鍵因素。

他指出，隨著生活節奏加快、飲食習慣的改變，現代人面臨越來越多與飲食相關的健康風險，當中便包括癌症。他列出以下6種常見不良飲食習慣，有可能提高癌症風險，而市民卻不自知。

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患癌風險｜10招減少患癌風險

那麼，市民平日可以如何減少自己患癌的風險？黃軒就指，飲食仍是影響癌症風險的重要因素之一，並分享以下10招，供大家參考。

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1. 多吃蔬菜、水果和全穀類

高纖維飲食：

蔬果和全穀類含有豐富膳食纖維，有助改善腸道健康，促進有益菌群的生長，降低大腸癌風險。黃軒就建議，每天應至少攝取5份不同種類的蔬菜和水果，並選擇全穀類如糙米、燕麥等。

抗氧化劑和植化素：

蔬果含有維他命C、維他命E、多酚類和胡蘿蔔素等抗氧化物質，有助於中和自由基，減少細胞損傷，建議平日可多吃西蘭花、菠菜、莓果類、番茄等蔬菜。

2. 減少攝取加工肉類與紅肉

世界衛生組織（WHO）將加工肉類（如香腸、煙肉）列為致癌物，建議每周的加工肉類攝入量應低於50克。

至於紅肉，過量攝取有可能增加患大腸癌風險，烹調方式（如燒烤）也會產生致癌物如多環芳烴（PAHs），因此建議每週紅肉攝入量不超過500克，並以蒸、煮等方式來取代燒烤和煎炸。

3. 限制攝取糖和高熱量食品

高糖飲食：長期攝取高糖食品會導致肥胖和胰島素抵抗，這是乳癌、胰臟癌等癌症的風險因素之一，因此建議平日避免攝取含糖飲料和甜點，選擇低升糖指數（GI）的食物，如全穀類和豆類等。

高熱量食物：過量攝取高熱量食品會增加肥胖的風險，而肥胖正是多種癌症的高危因素，因此黃軒建議市民平日控制攝取份量，注意總熱量攝入。

4. 增加健康脂肪的攝取

健康的脂肪包括Omega-3脂肪酸，除了具有抗炎作用外，還有助於降低某些癌症風險。

黃軒推薦市民平日可以多吃深海魚（如三文魚）、亞麻籽、核桃等食物。

另外， 反式脂肪與慢性炎症和癌症相關，因此平日應盡量避免進食油炸食品和含人造牛油的產品。

5. 控制飲食時間與規律性

由於紊亂的生理時鐘可能會影響代謝，增加癌症風險，因此黃軒建議市民定時用餐，並避免夜間進食。

6. 避免過量飲酒

酒精被列為1類致癌物，與口腔癌、食道癌、乳癌等多種癌症相關；建議女性每日酒精攝入量不超過1杯，男性不超過2杯。

7. 多喝水

多喝水有促進新陳代謝，降低尿路癌症的風險，黃軒就建議市民每日飲用2至3升水，並避免飲用含糖飲品。

8. 增加益生菌和發酵食品的攝取

優質的腸道菌群有助於提高免疫力，減少癌症風險，建議平日可增加乳酪、味噌、泡菜等發酵食品的攝取量。

9. 減少攝取高鹽食品

高鹽飲食會損害胃黏膜，增加幽門螺旋桿菌感染和胃癌風險，因此建議將每日的鹽攝入量控制在5克以內。

10. 維持健康體重

黃軒指出，肥胖與乳腺癌、結腸癌、腎癌等多種癌症密切相關，建議市民平日透過健康飲食和規律運動，將BMI維持在18.5至24之間。

他最後總結，健康飲食仍是降低罹癌風險的重要策略；選擇天然、未加工的食品，控制熱量和鹽分的攝取，同時保持飲食規律和均衡，久而久之便能顯著改善身體健康，並降低癌症風險。

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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