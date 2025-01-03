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2024全球百大美男｜MIRROR三子撼贏「臉蛋天才」車銀優　1成員奪亞洲最帥僅次雷神

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 60 分鐘前

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【百大美男排行榜／美男／MIRROR／姜濤】全球百大美男2024排行榜出爐！美國網站「TC Candler」日前正式公布結果，冠軍由來自澳洲的「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）奪得，而香港亦有3位MIRROR成員上榜，其中人氣超高的姜濤今年榮升亞軍，其他成員江𤒹生（AK）及盧瀚霆（Asnson Lo）亦同樣榜上有名。

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全球百大美男排行｜MIRROR成員入榜姜濤奪亞軍  「雷神」榮登全球百大型男冠軍 

今年全球百大美男排行榜由「雷神」Chris Hemsworth奪冠，而去年曾獲季軍的MIRROR成員姜濤，今年再升一級奪得亞軍，僅次雷神，而今年季軍則由內地男星張哲瀚奪得。除姜濤外，MIRROR兩名成員同樣入榜，分別是排第23位的江𤒹生（AK）及位列91位的盧瀚霆（Asnson Lo）。

姜濤雖然喜獲亞冠，不過他得知結果後曾尷尬於Instagram向粉絲表示：「拜託不要再幫我放上榜了...每次這種排名讓我尷尬的要命...不要就你們，我自己都覺得在瞎掰。我就好好的當家裡的第二帥就好（第一帥是我爸～」

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全球百大美男排行｜去年冠軍「甜茶」跌落等6  碧咸險跌出百大

排行榜第4及第5名名百大美男分別為土耳奇演員Halil ibrahim ceyhan及日本歌手NI-KI，而「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、防彈少年團（BTS）成員Jungkook、去年冠軍「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）則分別打入十大排名中的第6、第7及第8位；另外第9位由新加坡藝人孫政（Ayden Sng）獲得，第10位則是英國演員lucien laviscount。

而不少話題為男亦入上榜，其中「美國隊長」Chris Evans排名42位、車銀優排56位、2022年曾獲亞軍的Stray Kids Felix今年排行54位、碧咸則排於98位險跌出百大。

全球百大美男排行｜全球百大美男排行頭十名一覽

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全球百大美女排行｜全球百大美女前10位

除了型男外，本次全球百大美女排行榜亦備受關注，其中韓國人氣女團BLACKPINK的4名成員均有上榜，其中Jisoo不敵排榜首的菲律賓女星Andrea Brillantes，屈居第二，Rose、Lisa與Jennie則分別排第7、18及35位。

此外，排名第3位的是加拿大職業棋手Andrea Botez，第4位是葡萄牙模特兒女星Alba Baptistaz，去年的冠軍得主Nancy則獲得第5。而俄羅斯網紅Dasha Taran、韓團H1-KEY出身的泰國網紅Sitala、美國性感女神Sydney Sweeney及美國超模Jasmine Tookes則分別排第6、8、9及10位。

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全球百大美女排行｜5大抗衰老食物

想永葆青春，飲食都相當重要！食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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資料來源：TC Candler@The 100 Most Beautiful Faces 、TC Candler@The 100 Most Handsome Faces 

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全球百大美女｜2024全球百大美女排行榜出爐 Jisoo不敵菲律賓女星屈居第二 香港僅一位女藝人入選

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