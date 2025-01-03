趙露思患病丨患病風波未完　趙露思被爆曾遭「前男友」傷害網民盤點3大緋聞男星

【趙露思/失語症/緋聞男友】趙露思患病風波沒完沒了！繼早前爆出趙疑似遭前老闆暴力相向致患上嚴重抑鬱兼失語症後，有網紅又再爆料指趙露思的前男友亦是加害者之一，令外界瞬將焦點放在與她曾傳緋聞的3位男星。

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大陸網紅王大發近日於直播節目中談到趙露思的患病風波，突然將矛頭指向趙露思的前一任男朋友，指目前單身的趙露思於過去的感情中飽受修害。王大發不但斥「趙露思的前一任男朋友，只會對她形成傷害」，更透露趙露思身邊的人只會袖手旁觀，從不伸出援手:

都是在『刮她的骨頭』、『啃食她』

王大發雖然於節目中並未公開趙露思前男友身分，不過這言輪瞬即於網上引來轟動，不少人紛紛盤點過去曾與趙露思傳緋聞的3位男星。不過，有網民亦質疑王的言論只是憑空猜想，對爆料存疑。

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3大圈中緋聞男友

回顧趙露思過往的情史，網民分別盤點出曾與女方鬧緋聞的3位男星，他們除了過去曾與女方拍劇合作，私下亦曾被人影到於片場互動，或拍片以外的疑似交流。

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