行李箱開倉｜尖沙咀海港城新年開倉優惠　行李箱/名牌服飾/床品低至1折

【海港城展銷集/九倉電訊中心/開倉優惠】踏入新一年，尖沙咀海港城舉行新年開倉，集齊多款優惠包括行李箱、名牌服飾、卡通棉被套裝低至1折起，INGRID MILLET精選護膚品更買一送一，去舊迎接即刻去掃貨！

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開倉優惠｜尖沙咀海港城新年開倉

尖沙咀海港城由即日起至1月6日舉行新年開倉，優惠貨品包括：Champion衛衣買3件或以上每件$169、Triumph / sloggi女士內衣低至$99、INGRID MILLET精選護膚品買一送一、CASABLANCA床品折實後滿$1,000即減$50、JOSEF SEIBEL男/女裝鞋履$239起、moonstar閃燈鞋$399起，普通卡通鞋款$299起、卡通行李箱$599-$799等。

開倉優惠｜行李箱低至$200起

HALLMARK PC前揭式可擴充日本Hinomoto靜音車輪行李箱，靜音360度雙滾輪，堅固順滑，壽命更長，收納容量可隨時擴大，配備美國海關TSA密碼鎖，使用輕巧耐用的100%PC，雙層防盜拉鏈，備有20/24/28尺寸，減價後 $699-$899 （原價$2,180-$2,580）。此外，另備有小忌廉系列，20吋 $599、24吋$699、28吋$799，粉絲們千萬別錯過！

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開倉優惠｜床品套裝

Casablanca床品特賣卡通純棉印花系列低至$160起，當中包括人氣卡通Chiikawa、CareBear、比卡超等。另外，Sicili天絲印花系列低至$300、卡通輕柔冷氣被所有尺寸均價$199、特別款式Chiikawa $229起，凡現購買任何Casablanca貨品折實後每滿$1,000即減$50。

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開倉優惠｜護膚系列

INGRID MILLET多款精選護膚品買一送一，更有多款護膚套裝$599起。新客戶即場購買美容護膚療程可享會場優惠，性價比之選有B5極速水漾嫩滑療程，只需$2,168有7次療程，有助改善敏感、活化細胞、減淡細紋，可以到場找有關人員查詢。

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開倉優惠｜男女名牌服飾

Aiuti、CIANO、BELLA FREYAZ、JOSEF SEIBEL男女裝鞋履$239起，更設一口價$199特價區；同場有歐洲品牌開倉低至一折起，如Marc Jacobs、MOSCHINO等名牌服飾低至$299起，名牌外套特價$1,299-$1,999，非常抵買。

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開倉優惠｜新年開倉 New Year Sale

日期: 即日起至1月6日

時間: 11:00am-9:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓（尖沙咀站A出口）

詳情︰海港城展銷集facebook專頁

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