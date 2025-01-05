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財政預算案2025｜陳茂波：個別資助計劃運作模式無可避免要檢視

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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財政司司長陳茂波。（財爺網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，個別資助計劃所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視。陳說，聽到社會上很多不同意見，包括如何讓有關計劃的運作能達致財政上的可持續。

北都、與經濟及房屋相關工程優先

陳茂波今日透過網誌分享開源節流的思路，指政府的策略是以節流為主，首要是在維持以至改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅。此外是將工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。他表示，北部都會區及其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源。

另外，去年的財政預算案中，政府已提出實施一套全面的「財政整合計劃」，包括在今個以及未來兩個財政年度，每年各削減百分之一的經常開支。陳茂波表示，考慮到現時的經濟和財政狀況，正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。

開源涉三大重要考慮 包括能者多付

開源方面，陳茂波說，在衡量不同選項時，有幾個重要考慮，包括（1）需要兼顧社會實際狀況，不能操之過急，避免削弱經濟恢復的動力；（2）需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及（3）以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。

陳茂波說，只有透過更好的發展經濟，才能創造資源以支持推行各種社會服務，才能為市民創造更多更好的就業機會。與此同時，公共財政的可持續性，也要正視和梳理。這關乎到經濟和社會的穩定，也關係到社會服務的持續提升。

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