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消委會｜消委會27萬元招聘總幹事　要求能駕馭複雜政治社會環境

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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消委會正招聘總幹事，合約期為兩年半，薪酬達公務員首長級薪級表第四級，較現任總幹事的薪酬高一級，月薪介乎25.6萬元至27.2萬元。（消委會網站圖片）

消委會正招聘總幹事，合約期為兩年半，薪酬達公務員首長級薪級表第四級，較現任總幹事的薪酬高一級，月薪介乎25.6萬元至27.2萬元。要求包括熟悉政府工作以及能夠駕馭複雜的政治、社會和經濟環境。

消委會上月在官網發布招聘總幹事的公告，列明申請人要有大學或更高的資歷，在相關領域擁有最少15年高層管理經驗。除了對消費者權益、市場動態和監管框架要有深入了解，亦要求有優秀的溝通能力，具管理風險和處理不同危機的能力。

消委會回應傳媒查詢時指，隨著科技日新月異，消費環境和模式急速變化，消委會的工作日趨多元化。總幹事一職負責領導消委會的工作和日常營運，是次調升反映該職位的職責強化，以及出任該職的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。

現任總幹事黃鳳嫺任職超過12年，曾處理「農夫山泉」、「美斯事件」等投訴。

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責任編輯：戴朗希

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