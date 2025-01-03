美食情報｜鯉魚門紹香園聯乘老夫子　推出香港手信

▲ 焦糖蝴蝶酥。（相片由鯉魚門紹香園提供）

經典漫畫老夫子是香港人的集體回憶，香港老字號品牌鯉魚門紹香園適逢56周年，與老夫子慶祝其60周年紀念，攜手推出一系列充滿情懷的香港特色點心，傳承和弘揚地道的香港美食文化。

▲ 榴槤蝴蝶酥口味特別，榴槤迷不可錯過。（相片由鯉魚門紹香園提供）

創意雜錦曲奇

以老夫子為主題的包裝設計的雜錦曲奇、奇趣果仁、蝴蝶酥系列，老幼咸宜。雜錦曲奇禮盒系列集驚喜與創意於一身，這3款曲奇包括鹹魚瑤柱曲奇，鹹魚的濃郁香氣與瑤柱的細膩鮮甜相互交織，帶來濃郁的海洋風味，口感外脆內軟 ，層次分明。適合搭配茶飲，為下午茶增添風味。

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蝦米辣椒油曲奇則採用了經典的港式蝦米辣椒油作為主要風味基底，鮮美的蝦米和微辣的辣椒油刺激味蕾，辣中帶香、香中帶鮮。

香葱煙肉味曲奇是傳統港式早餐的香葱與煙肉結合，香葱的清香與煙肉的鹹香，層次豐富。

果仁、蝴蝶酥茶點送禮皆宜

奇趣果仁禮盒系列包含原味合桃、琥珀合桃（蜜味）和瑤柱鮑汁腰果，獨特口感與風味相得益彰，送禮自用都是健康美味之選。

▲ 奇趣果仁禮盒有3種口味。（相片由鯉魚門紹香園提供）

蝴蝶酥系列包含海鹽焦糖、原味和榴槤3種口味，酥脆可口、 香氣四溢，作為茶點還是手信都是上佳選擇。

以上產品鯉魚門紹香園門巿有售。