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護心食物｜心臟病成全球第一大殺手　營養師推介5大護心水果有效降血壓及膽固醇

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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心臟病成全球第一大殺手，有外國營養師就推介5種護心水果。

【護心食物/心臟病/水果/降血壓/降膽固醇】心臟病為全球第一大致命疾病，外國就有營養師推介5種被證實有益心臟健康的水果，當中部分更有降血壓、降膽固醇及促進腸胃健康等功效。

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根據世界衛生組織（WHO）資料，自2000年起，心臟病的死亡人數在全球主要死亡原因中增幅最大，成為全球第一大殺手；資料顯示，2021年的心臟病死亡人數共增加270萬人，總人數已達910萬人。

《Current Medicinal Chemistry》（當代藥物化學）曾於2019年刊登一項研究，指出富含水果的飲食方式對保護心血管有很強的作用。那麼，市民平日到底應該吃甚麼水果？美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學中心的高級心臟營養師Dana Ellis Hunnes就曾接受外媒《EatingWell》訪問，推介5種最有效維持心臟健康的水果。

護心食物｜營養師推介5大護心水果

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1. 黑莓

黑莓含有能促進心血管健康的花青素，這是一種強效抗氧化劑，亦含有豐富膳食纖維、抗氧化劑、多酚、黃酮醇及水分，有助維持心臟和腸胃健康。此外，黑莓本身熱量較低，同時還具有飽足感和抗發炎作用。

一項於2021年發表在《Biomolecules》（生物分子）的研究發現，如要預防動脈粥狀硬化（動脈斑塊堆積），攝取花青素是一種「便宜、容易取得且有效」的方法，且還能降低心血管衰老及患上相關疾病的風險。

2. 藍莓

藍莓含有豐富的多酚、黃烷醇和植化素，具有抗炎作用，還有助心臟和腸胃健康。

《Journals of Gerontology》（老年學雜誌）曾於2019年發表一項研究，指出每天進食藍莓可改善血管細胞功能，有助控制血壓和預防血栓。

另一項於2021年發表在《Nutrients》（營養）的研究則發現，藍莓富含水溶性纖維，能有效降低膽固醇、幫助腸道消除膽汁，從而改善心血管健康。

3. 紅桑子

紅桑子含有豐富的膳食纖維、熱量低，且含有大量水分，有助維持心臟及腸胃健康，而且還有康發炎的作用。多吃紅桑子對多種心血管代謝皆有益處，當中包括降低「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇，LDL）、降血壓、管理體重和減少身體發炎。

4. 木瓜

木瓜含有維他命A、維他命C和鉀，分別具有抗氧化及幫助降血壓的作用，另外亦含有消化酶，能夠幫助消化並保持胃腸道健康，從而減少身體發炎、保持健康。而1杯木瓜塊可提供接近100%的每日維生素C需求及8%的維生素A需求。

2021年一項發表於《Frontiers in Physiology》（生理學前沿）的究指出，缺乏維他命A 和C與心血管異常有關，透過補充這些維他命，可以降低心臟病、高血壓、動脈粥狀硬化、心臟病以及心臟衰竭的風險。

另一項於2020年刊登在《Food Science and Nutrition》（食品科學與營養）的研究亦發現，富含鉀的食物可擴張血管，有助血液循環，從而促進心臟健康。

5. 紅提子

紅提子本身富含水分，能產生飽足感，同時亦含有豐富抗氧化劑、多酚、黃烷醇、膳食纖維及白藜蘆醇，有助抗發炎。

一項於2021年刊登在《Molecules》（分子期刊）的研究發現，紅提子中含有的多酚，而這種成分已被證明可以透過減少氧化壓力、降低血壓和減少發炎，來治療心血管疾病和糖尿病，有益於人類健康。

更多相關報道：火鍋陷阱丨打邊爐「2大習慣」 心臟衰竭死亡率50%　醫生警告：現3症狀速求醫 【附9大外貌變化或患心臟病】

同場加映｜心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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資料來源：《Current Medicinal Chemistry》、《EatingＷell

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