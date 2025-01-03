女團VIVA︱叱咤生力軍組合金獎得主VIVA　 入住軒公發跡屋遇不速之客

▲ 叱咤生力軍組合金獎得主VIVA。

【VIVA / 姜咏鑫 / 李晞彤 / 馬思惠 / 張鈊貽】由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成女團VIVA，她們的真人show節目《VIVA Medium Rare House》來到第5集，VIVA正式展開宿舍生活，宿舍由師兄張敬軒借出。

由最初的抽床位、抽枕頭、街市買餸、購置家居用品、煮食清潔等，4人都分工清楚、默契十足，今集終於迎來女生最大的挑戰 - 曱甴。

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▲ 女團VIVA在日前舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍組合金獎。

入住的初期其中一晚，Ada突然於廚房大叫嚇到面容扭曲，坐在飯廳正在溫書的VALC淡淡然問到：「曱甴，係咪？」Ada說：「好大隻呀！」於是VALC便走進廚房跟Ada商討如何「部署」。

曱甴於鋅盤旁邊晾碗位置，兩人都不敢靠近，VALC更大叫：「馬思惠（Macy）你喺邊呀？」原來「小強」並非第一次出沒，四人搬進去第一日已經有一隻很小的曱甴出現，當時由無畏無懼、有「昆蟲殺手」之稱的Macy負責處理，「我驚㗎，不過佢唔識飛我就好啲，同埋平時啲昆蟲都係我搞掂。」另一隊友Carina原來早前亦發現有曱甴，「有一隻喺沖涼嗰個位，嘩！（我）處變不驚呀，即刻攞起紙巾拍落去！只要唔係老鼠，昆蟲類嘅嘢我其實真係唔係好驚。」

▲ VIVA成員展開同居生活。

兩人瑟縮於廚房一角，Ada表示一定要殺死牠，VALC謂：「你又驚我又驚，點殺呀……」幸好當時Ada正在煲水，水滾後，Ada鼓起勇氣將曱甴淥死，最後由VALC處理「屍體」。Ada將廚房的碗碟重新清洗一次，剛回家的Carina亦幫忙洗碗。二人洗碗其間，Ada「不經意」問到：「你琴晚係咪喺梳化上面食嘢呀？你係咪食齋燒鵝吖？」

她們沉默一會，Carina忍笑問：「你又知嘅？你點解會知嘅？我整到好污糟咩？」二人隨即爆笑，Ada大笑道：「我今日就喺兩條唔同嘅罅位執到兩粒碎咗嘅齋燒鵝，哈哈。」

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宿舍內出現數次曱甴橫行，節目組問：「係咪因為你哋污糟呀？」VIVA不認，認為應該是她們掉垃圾的門有個縫，加上已沒有用的舊抽油煙機排氣管未有封口，所以曱甴才有機可乘，最後四人將門縫、抽油煙機排氣管及屋內所有的渠口位都封好。

此外，4人亦首次正式下煮，每人負責一個菜式，Ada雞煲、Carina上湯娃娃菜、Macy蒸肉餅、VALC蕃茄炒蛋。期間，Carina及VALC「請外援」，跟家裏的外傭姐姐邊視像邊煮；Ada則手起刀落，表現有板有眼；Macy一鼓作氣將處理好的肉餅一併放進氣炸喎。

不過開餐時，當夾起肉餅時，內裏仍然是生豬肉，Macy即大叫：「我可唔可以回爐重做呀？太厚啦……」十分搞笑。

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