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校長專訪｜沙呂小翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀　校長倡家長多跟子女獨處提升陪伴質素

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 55 分鐘前

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浸信會沙田圍呂明才小學翻新圖書館，鼓勵學生「創智」閱讀！

浸信會沙田圍呂明才小學/尹紹光校長】溝通是建立良好關係的橋樑，浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小）尹紹光校長十分著重親子關係，因有良好的關係，家長才能為孩子作出適當的選擇，包括選校。尹校長認為家長與子女應多加溝通，彼此抽多點時間獨處，這不僅有助建立親子關係，父母亦可以從中了解孩子的內心世界。

浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長鼓勵學生多閱讀。（湛斯雅攝）

沙呂小校長專訪｜跟孩子獨處能聽到珍貴的分享

尹紹光校長投身教育界逾20載，跟不少家長和學生相處過，從而感受到「陪伴」的重要性，這亦是他最想分享的一環。他明白有些家長是雙職，或在日常生活中有很多事情要處理，因此比較忙碌，但他建議家長多投放時間在小朋友身上：

在正向教育裡面，有一個題目，就是說什麼是『愛』，怎樣令到小朋友感受到你的愛，當中有5項，其中一項就是有質素的陪伴，有陪伴他的時間，是獨處的時間。

他指出，不少家庭有兩個小朋友或以上，父母經常一次過照顧所有孩子，但他們應該抽出時間單獨照顧其中一個孩子，因為單對單獨處的交流和分享是不同的：「我很鼓勵家長透過這些分享認識你的小朋友，當中有很多真摰的心底說話，或者從中明白他多些，這對日後照顧他、為他考慮或分析一些情況時是很重要的。」尹校長認為孩子在跟爸媽獨處的時候，往往會分享從未分享過的東西，這都是很珍貴的。

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沙呂小校長專訪｜培養孩子閱讀興趣同樣重要

父母有質素的陪伴固然重要，培養孩子的閱讀興趣同樣重要，尹校長指學校十分重視小朋友的閱讀習慣：「在我們學校而言，每天早上，同學都有早讀時間，這是他們一定要做的。還有看書的種類也很重要，不是只有數量，他經常拿著書，但拿著看的原來都是集中英文書，看少了中文，都是不可以，這樣不夠平衡。」

尹校長希望學生可以擴闊閱讀書籍的種類，涉獵多些範疇：「讓小朋友知道原來閱讀世界這麼闊，這樣他們就找到自己的興趣。」為了鼓勵學生多閱讀，學校還增設一些閱讀獎勵計劃，尹校長笑言：「我們就有些多元化、另類一點的鼓勵，就是我們會開派對，在學期末的時候，達標閱讀獎勵計劃的話，會去一些室內遊樂場，見到他們玩得很開心。」同時他也十分感激家長的參與和支持。

浸信會沙田圍呂明才小學的圖書館翻新過後，環境更優美。（湛斯雅攝）

沙呂小校長專訪｜翻新學校圖書館引入新科技

為了讓學生有一個更美好的閱讀環境，學校圖書館最近翻新了，不僅變得更大更美，還引入新科技方便學生借書還書，尹校長表示：「學校過去的圖書館已用了20多年，所以去年全面優化了我們的圖書館，現在命名為『呂郭碧鳳創智圖書館』，我很想說「創智」這兩個字，『創』代表創新和創造，『智』代表智慧和知識，除了說環境更美，更加是善用這個圖書館，讓同學在未來創新發展，還有創造一些新的智慧和知識。」

新圖書館更引入了新的借書技術，透過RFID（無線射頻識別技術），同學們無論借多少本書，只要放入一個平台裡面，就可以完成記錄，還書也不用再回到圖書館，只要放到學校的智能還書箱即可，尹校長希望透過以上種種，讓學生明白科技和生活息息相關，並善用科技令生活變得更加方便。

浸信會沙田圍呂明才小學是沙田區超熱門小學。（湛斯雅攝）

浸信會沙田圍呂明才小學｜基本資訊及設施

學校基本資訊
地區及校網沙田區、91校網
學校類別資助
學生性別男女
辦學團體香港浸信會聯會
宗教基督教
學校設施
課室30
禮堂1
操場4
圖書館1
特別室
  • MAKER LAB
  • MAC LAB
  • 視藝室
  • 校園電視台
  • 祈禱之殿
  • 英語教室等
其他 
  • 室內恆溫游泳池
  • 藝術廊
  • 攀石牆
  • 中藥園
  • 環保徑
  • 數碼天文館等
學校聯絡方式
地址新界沙田圓洲角路八號
電話2647 6242
網址浸信會沙田圍呂明才小學網站
更多學校資訊進入TOPSchool學校專頁

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