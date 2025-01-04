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數學尖子｜棄當數據分析師投身補習業　27歲導師返母校義教：盼助師弟妹尋人生方向

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

陳學弘（Henry）二度轉行投身補習業，重返母校義教助師弟妹尋人生方向。

因為一顆對教學的熱心，毅然放棄高薪厚職的專業工作，轉行投身補習行列。今年27歲的陳學弘（Henry），畢業於港大工程系，先後當過助理工程師及銀行數據分析師，出入中環大行。然而任職數年，他有感這並非適合自己的工作，反而在體驗過義教後，他發現自己更愛教書，最終決定投身教育。

數學尖子｜高中發奮讀書 26分考入港大工程

Henry於東涌長大，中學就讀嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，初中時成績一般，直至高中，他開始思考未來出路，不欲再渾噩過活，於是制訂了考入大學的計劃，花更多時間做試題及各科練習，並於中五開始補習，

嗰時嘅同學仔個個都去玩，根本溝通唔到，所以我同佢哋關係都好差，高中好多時都係我自己一個學習。

最終，Henry在DSE考獲最佳5科26分，順利入讀港大工程系。大學畢業時遇上疫情，雖然市道疲弱，但Henry仍獲一間公司聘請為助理工程師，他一邊工作一邊進修程式編寫，兩年後轉行至金融業，先後於中國銀行和星展銀行擔任商業分析師及數據分析師，出入中環銀行總部。

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數學尖子｜中五遇補習良師改變命運 棄金融事業投身教育

然而，由於分析師的工作量大，加上他一邊於中大進修碩士課程，壓力倍增，他亦發現自己不喜歡金融業，於是再次思考前路。他回想自己當年能成功考入港大，最主要是在中五時遇到一位補習良師，

我自己嘅命運係由補習開始改變，所以我喺大學開始都有幫人補習，想教佢點樣入大學。

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Henry在家人及女友支持下，最終決定放棄金融業發展，二度轉行投身教育，獲思源教育創辦人Spencer sir邀請，成為數學首席導師。Henry亦重返母校可譽中學義教，他表示，希望能提升母校的學習氣氛，因很多學生都未必抱有入大學的目標，他盼幫助師弟妹消除對數學的恐懼之餘，亦可以自身經歷幫助他們尋找人生方向。

Henry指中五遇補習良師考入港大，自此改變了他的命運，開始幫他人補習，考上大學。（照片由受訪者提供）

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