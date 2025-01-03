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九龍灣奪命車禍｜電單車避交警追截高速行駛　海關做「人肉路障」圖攔車

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發布時間： 5 小時前

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網上圖片所見，一輛單車斷開兩截。（Facebook「馬路的事討論區」圖片）

九龍灣發生致命車禍。今午（3日）5時46分，一名27歲男子駕駛一輛電單車，沿宏基街往臨興街方向行駛。當駛至近中央郵件中心時，懷疑失控撞向一路邊鐵柱。一名40歲男途人懷疑被該輛電單車撞到。

該名電單車司機全身多處嚴重受傷，當場證實死亡。該名男途人則手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

網上流傳的車CAM片可見，電單車在宏照道高速行駛，交通警尾隨追截。至中央郵件中心對開時，一名男子突然衝前，企圖攔截電單車不果、被撞倒地。涉事電單車隨後失控撞樹，斷開兩截，車轆飛脫，雜物及碎片散落一地，鐵騎士撞至飛起再墮地。現場遺下相信屬於事主的鞋及頭盔。

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現場消息指，事發前電單車被交通警員發現懷疑違規，於是響號追截，雙方在宏基街兜了兩圈。一名休班海關關員目擊電單車被追截，企圖做「人肉路障」攔截，惟電單車未有停下、直衝而過。海關關員手部受傷，清醒由救護車送往聯合醫院治理。

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交通事故 警務處 九龍灣

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