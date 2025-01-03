天氣｜香港2024年日均24.8度 創1884年有記錄以來最暖一年
社會
發布時間： 23 分鐘前
最後更新： 20 分鐘前
天文台確認2024年為香港自1884年有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度。
天文台今日（3日）發表「天氣隨筆」，引述世界氣象組織初步評估，2024年有機會成為全球有記錄以來最暖的一年；而天文台已確定2024年為本港自1884年有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度，較1991至2020年正常值23.5度，高出1.3度。
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天文台指出，本港去年全年有11個月份較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫，分別為26.4度及27.3度。
而全年酷熱天氣（即當日最高氣溫達33度或以上）日數、熱夜（即當日最低氣溫在28度或以上）數目及極端酷熱天氣（即當日最高氣溫達35度或以上）日數，分別為52天、50天及2天。
展望2025年首季，天文台參考世界各地大部分氣候模式預測及氣候暖化各種因素，預料香港今年1至3月氣溫正常至偏高。惟天文台指出，日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。
另外，由於輸送到華南沿岸的水汽較少，天文台預料香港2025年首季雨量正常至偏少的機會較高。
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