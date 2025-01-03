東九龍線｜陳美寶：東九龍集體運輸系統走線擬左移設藍田北站　數萬藍田居民受惠

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政府正推展東九龍智慧綠色集體運輸系統，爭取2026年為項目招標，2027年批出合約。當局表示，有意更改東九龍系統路綫，擬將走線略為左移，並研究設立藍田北站，料德田邨、興田邨和藍田邨約數萬名居民受惠。

政府早前提交東九龍智慧綠色集體運輸系統的建議走線，文件指，系統全長約7公里，擬設彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東等8個站。系統主要在專屬高架道上運作，馬游塘至油塘近藍田北的一段則建議以隧道形式運作。

運輸及物流局長陳美寶接受報章專訪時表示，去年接獲東九龍智慧綠色集體運輸系統多份意向書，最新的可行性研究結果顯示，由藍田往油塘需開山劈石，開通較長的隧道，成本較昂貴，部分藍田居民難以受惠。她指，只要將隧道走線略為左移，靠近藍田北，可以讓德田邨、興田邨和藍田邨約數萬名居民受惠，同時在附近設立車站，暫定名為藍田北站，稍後會跟地區人士和關注團體解說。

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