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大欖隧道︱陳美寶：新收費恪守用者自付原則　要守住繁忙時段收費

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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（資料圖片）

大欖隧道專營權今年5月屆滿，政府將收回隧道自行營運。運輸及物流局長陳美寶今（3日）在立法會交通事務委員會表示，會適時檢視一般時段及非繁忙時段收費是否有下調空間。

多名議員關注收費問題，選委界吳傑莊指市民期望收費再下調，認為政府收回隧道後維護成本應可與其他隧道產生規模效應。實政圓桌田北辰則反對新收費方案，並建議改為繁忙時段收費40元，非繁忙時段則免費使用。

陳美寶回應稱，雖然當局收回專營權，但仍是交由營辦商管理，故每條隧道的營運成本不一，當局需確保與營辦商合作時秉持「收回成本」原則；又指在避免隧道擠塞下，收費建議已盡量回應市民需求。

陳美寶說要守住繁忙時段收費，至於一般時段及非繁忙時段收費，當局會適時檢視是否有下調空間。她期望新隧道費能調節車流量，令大欖隧道保持暢通，紓緩屯門公路以至吐露港公路的繁忙交通，料方案下明年繁忙時段屯門公路每小時車流可減少300架次。

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運輸署上月公布最終建議隧道方案，建議周一至周六私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；另設過渡時段以每2分鐘不多於2元遞增或遞減，逐步過渡至相關時段收費。

的士方面，全日劃一收費28元，減幅較目前收費達52%；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則，全日劃一收費43元，減幅較目前收費達33%至80%不等。

至於電單車，包括機動三輪車，收費為私家車在各相應時段收費的4成，分別是18元、12元及7.2元。

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陳美寶 運輸及物流局 運輸署 田北辰 立法會

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