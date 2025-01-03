牙科街症｜網上登記系統1.6加推超額抽籖及候補機制　長者優先納候補名單

▲ 牙科街症服務自上周一（2024年12月30日）推出網上登記系統。（資料圖片）

牙科街症服務自上周一（2024年12月30日）推出網上登記系統，惟推出後首兩個服務日、即2024年12月31日及2025年1月2日，分別錄得約30%及22%「甩底率」。衞生署昨（2日）稱考慮引入候補機制。

衞生署今日（3日）晚上公布，為善用公共資源，將於下周一（6日）起推出兩項應對措施，包括臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺。

1月6日起，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者，將獲優先列入候補名單。收到電話通知的候補人士會獲安排到其揀選「第一意願」的診所就診。

同時，由原本只透過登記系統公布抽籤結果，並以短訊通知中籤者，衞生署最新表示，在抽籤結果公布當日，署方會主動聯絡所有中籤者，確認他們是否收到短訊，並提醒他們翌日的診所地點及應診時間。若得悉有中籤者未能出席翌日的牙科街症服務，衞生署會直接致電聯絡候補名單人士於翌日早上8時30分到達所選診所登記就診。

此外，在就診當日，所有獲發服務名額的人士必須於早上8時30分抵達指定的牙科診所登記。牙科診所人員在核實到診及缺席人數後，如仍有空缺，會在上午9時30分開始陸續致電候補名單上的人士，以填補空缺。候補人士需於上午11時30分前到達指定診所登記應診。

衞生署發言人表示，將視乎各間診所的缺席情況，在不影響整體服務質素的前提下，適度增加中籤名額和設立候補名單兩項應對措施，以填補空缺。衞生署會繼續監察新系統的運作，並密切留意市民的使用情況和出席率，如有需要或會考慮引入機制以阻嚇缺席及濫用情況。

▲ 今日（3日）是牙科街症網上登記系統推出後第3個服務日，缺席率為12.4%。（衞生署提供）

另外，衞生署晚上回覆本報查詢指，網上登記系統推出後竹的第3個服務日，4間牙科街症診所整體錄得缺席率為12.4%，低過首兩個服務日，121名中籤者之中，有15人缺席、106人到診，而整體登記人數為717人，中籤率約16.9%。

其中以長洲牙科診所「甩底率」最高，為18.8%，涉及3人沒有到診。

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