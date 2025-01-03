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港珠澳大橋半馬｜賽事周日開跑明午起分階段封路　即看交通安排

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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第二屆港珠澳大橋半馬拉松下周日（5日）開跑。（中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松fb圖片）

第二屆港珠澳大橋半馬拉松周日（5日）開跑，共有8,000個名額。上屆賽事被批流動廁所不足，有跑手「就地解決」，大會今日（3日）指今次預備的流動廁所數量倍增至130個，料能滿足跑手需要。

周日舉行的第二屆港珠澳大橋半馬，升格為世界田徑聯會認可的金級道路賽，今日更獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可。

賽事第一槍將於上午7時15分起步，為挑戰組賽事，跑手由港珠澳大橋香港口岸出發，沿大橋香港連接路跑約10.5公里後原路折返，全程約21.1公里，沿途可欣賞機場景色。非挑戰組則分3個組別，陸續在上午7時45分、8時15分及8時45分起步。賽事限時3小時內完成，較上屆延長半小時。

港鐵機場快綫將提供3班特別班次，於周日清晨5時15分、5時25分及5時35分，由香港站前往亞博館站；37條專營巴士路線亦將停靠亞博館外增設的巴士站，以方便跑手前往亞博館集合。警方則將由明午4時起，分3階段在介乎港珠澳大橋香港口岸，與粵港分界線的大橋香港連接路，實施臨時交通安排，預計周日4時半全線解封。

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  • 第一階段（1月4日下午4時至晚上約11時）
    • 上述一段港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線將封閉，前往香港的車輛須使用相關路段的右線
  • 第二階段（1月4日晚上約11時至1月5日下午約2時）
    • 上述一段港珠澳大橋香港連接路（往珠海及澳門方向）的全部行車線、上述一段港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的中線，以及來往䃟石灣掉頭處的支路將封閉
    • 上述一段港珠澳大橋香港連接路（原本往香港方向）將實施雙線雙程行車，前往珠海及澳門的車輛在相關路段，須改行原本往香港方向的路面
  • 第三階段（1月5日下午約2時至約4時半）
    • 上述一段港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線將封閉，前往香港的車輛須使用相關路段的右線。
  • 港珠澳大橋香港口岸貨車出境通關廣場後的貨車出境通道將於1月4日晚上約9時至1月5日下午約3時封閉。

上屆賽事因在起跑區僅提供10至20個流動廁所捱轟，港珠澳大橋半馬籌委會主席楊世模指，今屆流動廁所數量倍增，「起點、終點預備了70個流動廁所，整個賽道共有130個流動廁所，相信能滿足跑手需要。」楊又指，將找承辦商在大橋接駁位鋪膠墊，改善橋面罅隙大的問題，減少意外發生。

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