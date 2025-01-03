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訪港旅客｜羅淑佩：去年全年訪港旅客近4500萬人次　按年升31%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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去年全年訪港旅客數字接近4500萬人次，較2023年上升31%。(曾耀輝攝)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（3日）透露，去年全年訪港旅客數字接近4500萬人次，按年上升31%，數字符合預期。當中，內地旅客按年升幅約27%，非內地旅客更按年上升約44%。

達2018年約7成 非內地旅客按年升44%

若與疫前比，去年訪港旅客人次，只及2018年約7成。

羅淑佩今日（3日）在社交媒體指，自深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復後，內地訪港人數不斷攀升，單計12月訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%。2024年12月周末內地訪港旅客平均每日更達13萬2000人次，較11月周末每日平均高17%。

非內地旅客方面，羅淑佩說，數字也同時上升，12月更創全面通關後單月新高，超過115萬人次，按年升幅約18%。

除夕元旦旅客較前年同期少 羅：2024除夕非內地假期

剛過去的除夕及元旦兩天，羅淑佩指，共錄得約29萬2000旅客人次，數字上較去年同期低約一成。羅解釋，上一年的除夕（星期日）及元旦均為內地假期，而剛過去的除夕（星期二）並非內地假期，因此不能直接比較。強調剛過去的除夕及元旦錄得的平均單日旅客人次(14萬6000)，分別較2024年12月單月、第四季及全年每日訪港旅客人次高6%、13%及20%。

羅淑佩說，整個聖誕新年節日期間(2024年12月25日至2025年1月1日)每日平均旅客人數達到13萬9000人次，分佈較去年平均，

我相信這很大程度是由於深圳「一簽多行」重啟後，不少旅客可以配合自己的日程和假期安排，不必集中在「紅日」訪港。而海外旅客，特別是東盟國家旅客的增幅亦十分明顯，深證香港中外文化交滙的獨特魅力，令人鼓舞！

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