提防詐騙｜再有市民收到偽冒滙豐短訊　即看防騙攻略揭開騙徒真面目

▲ 截至今年1月3日，已有436間機構參與​​​​​​​短訊發送人登記制。（資料圖片）

電話騙案愈趨猖獗，近日再有市民收到偽冒滙豐發出的短訊。

騙徒以發送人名稱「HSBC」發送短訊，根據市民提供的短訊截圖，內容指「ALIBABA」代理商會員權限已開通，享全年購買優惠，年費36,800元，但卻露出馬腳，文字繁簡混雜，寫上「请留意戶口餘額變動」，加上收訊息的市民早已對電騙提高警覺，幸沒墮入陷阱。

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至今436間機構參與短訊發送人登記制

為打擊電話騙案，通訊事務管理局辦公室2023年推出一系列新措施，包括實施短訊發送人登記制，經認證的電訊商名稱會以「#」號開頭，助市民識別短訊發送人身分。截至今年1月3日，已有436間機構參與，登記共2,387個短訊發送人名稱。參與機構包括電訊商、銀行，政府部門等。

有「#」才是真官方認證

滙豐去年8月曾發聲明指，滙豐去年1月28日起，已加入「短訊發送人登記制」，使用已登記發送人名稱包括#HSBC、#HSBCsecure、#PayMe及#HSBCnotice，向本地流動電話用戶發出單向短訊，以便客戶識別真假短訊，預防騙案發生。

滙豐又指，已停用「HSBC」作為發送人名，更加不會透過短訊連結，要求客戶提供敏感個人資料、登入滙豐網上理財，或接至第三方提供的保險網站。

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