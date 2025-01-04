回收塑膠｜回收商指曾助綠在區區免費處理廢膠　直接比較成本不合理

▲ 環團預計回收商日後將向綠在區區收回處理費或運輸費，綠在區區營運成本增加，料會抬高綠在區區投標價。（朱永倫攝）

環保署不再延續中央收膠計劃，署方解釋涉及考慮計劃成本，較由綠在區區自行選擇回收商處理廢塑膠為高。惟有承辦商稱過去有免費額外為沒有參加計劃地區的綠在區區處理廢塑膠，認為直接比較成本不合理。

俗稱中央收膠的廢塑膠回收先導計劃覆蓋全港其中9區。環保署回覆指，其餘地區現由綠在區區自行選擇回收商處理，相關成本已計算在其營運成本內，考慮到計劃成本較高，由綠在區區接收現時計劃的塑膠回收工作，可降低成本及較有彈性，故決定不延續。

環團憂開放市場 反增監管成本

中央收膠承辦商劉財記紙業及俊成環保均指，過往獲中央收膠計劃補貼，兩間公司在計劃期內也有接收其餘9區部分綠在區區的塑膠，並無收處理費，認為直接比較成本不太合理，而計劃結束後，將一併向所有地區收費。

環團綠惜地球指，中央收膠政策成功扭轉以往只有1、2號塑膠有人肯回收的局面，計劃下3個承辦商近3年合約開支共6,000多萬元，相對於政府去年63億元的廢物管理工作預算，取消計劃對財政幫助不大，且開放市場後或有更多公司加入，將增加監管成本，或得不償失。

綠領地球預計，回收商將向綠在區區收回處理費或運輸費，綠在區區營運成本增加，日後自然會抬高綠在區區的投標價，「錢都係要俾，但（監管唔到）質素仲差咗。」認為政府反而應擴展中央計劃。

中央收膠計劃合約合共價值6,649.5萬，據環保署數字，去年計劃總回收量已逾7,000公噸，本報粗略估算每噸處理成本約為3,454元。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】