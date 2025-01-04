回收塑膠｜中央收膠屆滿後回收損耗率撤限　低價值雜膠恐「拎去丟」

▲ 中央收膠計劃資助於月中屆滿後，據悉當局將撤銷處理塑膠損耗率限制，中央收膠承辦商、俊成環保總經理方文金建議政府設明確標準及發牌規管，讓有能力的回收商在規範、公平環境下競爭。（朱永倫攝）

中央收膠計劃資助於月中屆滿。據悉環保署將撤銷限制回收商處理塑膠損耗率，回收業界憂日後部分同行將低價值雜膠如膠袋「拎去丟棄或燒」，倡政府發牌規管或主動調查損耗率高個案。環團憂新安排打擊市民回收信心。

本港早年曾出現「有膠無人收」，政府自2020年起逐步在9區推中央收膠計劃，資助合約承辦商收集區內非工商業廢塑並妥善處理，據了解，合約設損耗率上限，要求回收商將絕大部分回收塑膠循環再造。

環保署早前宣布，合約於本月18日結束後將不再延續，改由綠在區區自行選擇政府認可回收商處理所收集的廢塑膠。

據了解，署方上月邀請多間塑膠回收商參加簡介會，會上提到回收商須將塑膠再造成具市場價值的產品，但不再限制損耗率；新安排下，回收商可將「無法處理」的塑膠送往「轉廢未能」。

環保署：會突擊檢查 監測工序

環保署昨回覆本報查詢時，並無回應未來會否設損耗率要求，稱認可回收商須提交各項資料，包括處理廢塑膠種類的分選工序，生產綫、處理量、下游處理方法和再生產品等，確保適合回收再造的塑膠妥善處理及製成原材料、環保磚或隔音裝置等；又稱綠在區區回收的塑膠，不能「直接送往堆填區」或焚燒處理，至於分選工序中不適合回收再造的物料，則可按個別情況轉廢為能，如用作製造水泥的燃料。

署方指，相關運作安排須經核實方可成為認可回收商，署方會不定時突擊檢查，及監測不同轉廢為能工序，包括棄置量。

中央收膠承辦商、俊成環保總經理方文金指，署方現嚴格監管承辦商各收集及回收再造程序，其龍鼓灘工廠便有4部攝影機直連環保署系統，合約亦設損耗率要求；而現時回收的混雜塑膠，如雜膠袋、雜膜等的處理成本是膠樽數倍，原料售價卻只有膠樽約一半，「做一噸、蝕一噸」；若綠在區區願支付能補貼處理成本的處理費，該公司有齊各種設備，故會繼續處理。

▲ 有回收商表示，現時回收的混雜塑膠，如雜膠袋、雜膜等的處理成本是膠樽數倍，原料售價卻只有膠樽約一半。（朱永倫攝）

惟他指撤銷損耗率要求，令監管變得寬鬆，料有同業將雜膠「拎去丟棄或燒」，「如果處理1成，抌咗9成都可以，好奇怪」，倡政府設明確標準及發牌規管，讓有能力的回收商在規範、公平環境下競爭。

倘損耗率高 促政府介入調查

另一承辦商、劉財記紙業董事長劉耀成稱，因損耗率按重量計算，當中包括市民放錯回收桶的非塑膠雜物，令業界頗「難做」，但在合理情況下，損耗率一般為約10至15%，若差距太高，政府應介入調查。

他亦指，倘損耗率高亦無後果，或出現害群之馬。他提到本港塑膠回收商「一隻手數得晒」，簡介會當日卻有近百人出席，至少涉數十間公司，「好多人走出嚟，但唔知喺邊到出嚟，佢哋嘅心態就係想睇下有無着數。」

環團抨「開倒車」 損市民信心

他形容現時塑膠市場很差，料綠在區區不會願意支付處理費，大家就會各施各法賺錢，例如在回收塑膠中佔約4成的雜膠，或無人處理，「最後都送去燒」，尤其製作環保磚等的規模仍很少，難吸納如此多廢塑膠，強調需靠政府監管。

環團綠領行動批政府叫停政策卻不設損耗率是「開倒車」，質疑署方無從查證分選工序中的回收物是否真的不適合回收再造；形容轉廢未能實際上是將廢塑膠拿去燒，將打擊市民回收的信心。綠惜地球指即使不再推中央收膠，也應有「中央要求」，才能確保所有回收塑膠獲妥善處理。

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