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MIRROR姜濤︱姜濤學習坦然面對獎項「捧蛋」也無妨　《白果》MV邀900姜糖參與拍攝

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撰文： 文體藝online

發布時間： 6 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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姜濤新歌《白果》MV。

【姜濤 / MIRROR / 白果 / 姜糖】踏入2025年，姜濤瞬即推出全新派台作品《白果》，道出他對於獎項的心聲，MV更找來900位姜糖拍攝，造就一場別具意義的頒獎禮。
 
出道至今已6年，《白果》是姜濤對於獎項、頒獎禮的睇法和感悟，他以自己作為例子解釋道：「以我為例，我上年出咗3首歌，fans會話我出唔夠歌，會唔會攞唔到獎，於是我就思考係咪要出多啲歌，符合fans對我嘅期待呢？但上年出歌嘅頻率係我感到舒適嘅節奏。」

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姜濤新歌《白果》MV。

MIRROR姜濤︱人生唔係得一個獎項

對於獎項，姜濤覺得只屬於鼓勵性質，他表示：「攞到獎故然好，但攞唔到獎都唔代表我做嘅每一首歌係白費。無論攞獎與否，自己點樣評價自己先係最重要，呢個係《白果》想表達嘅訊息。」

其實獎項、頒獎禮無處不在，《白果》唱出的亦是眾生相。姜濤續道：「每個行業都會有各種獎項或者唔同嘅頒獎典禮，例如運動員都會緊張自己會唔會攞到冠軍，學生會唔會攞到優異獎，但係咪代表冇獎嘅人就係nothing？我覺得唔係，無論成績如何，我都希望自己可以做到以坦然嘅心情去面對任何結果，同時亦希望每個人都可以做到，因為我覺得人生唔係得一個獎項，人生仲有好多唔同嘅嘢。」

姜濤新歌《白果》MV。

MIRROR姜濤︱900位姜糖參與拍攝
 
既然說到獎項、頒獎禮，今次《白果》MV的場景設置成一個頒獎典禮，更動員了900位姜糖參與拍攝，其中一些姜糖更戴上面具，原來是有特別原因。

姜濤道：「我每次坐喺頒獎典禮場地裡面，我都唔係放鬆，我相信每個歌手坐喺台下嘅時候，應該多少都會有緊張，因為每個人都希望自己嘅努力會被肯定，係好正常嘅一件事，但除咗台上嘅獎項，係咪仲有其他嘢我哋可以攞到呢？MV裡面係一個好抽象嘅頒獎典禮，每個戴住面具嘅fans，係代表各行各業嘅人，我哋去每個頒獎典禮嘅時候，會用面具遮住自己緊張嘅心情。希望大家都可以放低面具去enjoy每一個頒獎典禮，真係enjoy the show，而今次有900位fans成為台下觀眾，好多謝咁多位嘅參與。」
 
來到2025年，姜濤將會重新出發，他坦言：「我始終係好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列，大家期待咗好耐嘅、唔同嘅歌曲俾大家。」大家敬請拭目以待。

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