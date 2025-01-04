立法會年結｜梁君彥：審議法案快不等於馬虎及欠監察　並非要「阻住地球轉」才是好議會

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立法會主席梁君彥表示，上年度立法會通過34條政府法案，亦通過多條涉及民生的法例，最重要的則是《基本法》第23條立法，強調強調今屆立法會處理議案的速度快，討論充份；頭3年通過的法案，比上屆同期多50%。

梁君彥今早（4日）電台節目表示，今屆議會處理每條法例由首讀至三讀，需要經過的程序都做足，司局長在場解說，議員意見得以充份表達。他強調，「快不等馬虎，不等於沒有監察」，舉例指23條立法，開了7日會，問了近2000條問題，182條條文中修訂了91條。

他認為，現時的議會再沒有惡意破壊或拉布，沒有謾罵，反而議員與政府官員理性務實討論法例或政策，有時都會有火花出現。他續指，部分議員在大會提出較少質詢，可能是較專注專業界別工作，並等於懶，亦不等於質疑最多的就是專家；又承認部分質詢相似，認為同是與香港相關的議題，不會南轅北轍。

本屆議會從未拒絕政府的撥款申請，梁君彥指，不一定要「阻住地球轉」才是好的議會，議會能與政府相互制衡和配合很重要，很多政策到大會討論前，已經過財會會討論，議員毋須為問而問。他舉例指，財委會通過簡約公屋等撥款，可令市民受惠，最重要是合乎程序公義，形容「默默耕耘，默默幫市民做嘢先係最好」。

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