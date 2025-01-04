哈哈哈新年喜戲︱姜皓文首開金口為新片唱賀年歌　與太太殷寧製作賀歲片感激貴人相助

▲ 姜皓文與太太殷寧。

【姜皓文 / 殷寧 / 賀歲片】去年姜皓文（黑哥）首次參演馬來西亞投資的賀歲片《撲克王者》票房大收；更成為當地大馬本土中文電影史上最高十大票房之一。

所以，今年黑哥在馬來西亞賀歲檔再接再厲，主演由太太殷寧首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，並首次開金口為電影獻唱同名賀年歌 。

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▲ 姜皓文賀歲片《哈哈哈新年喜戲》。

哈哈哈新年喜戲︱黑哥為賀歲片開金口

對於自己為電影開金口，黑哥坦言一直很喜歡唱歌的他，今次有機會可以為自己主演的賀歲片主唱新年歌真的很開心！但令他和太太更開心的是，無論整部電影和這首賀年歌由零開始到誕生，身邊朋友仗義幫忙，令他萬分感激和覺得自己有貴人相助。

黑哥至今仍難以相信地說：「真的很神奇，當天我在錄音室正為戲中錄另一首插曲《那裏才是我的家》廣東話版，突然間覺得這部戲是否需要一首賀年歌呢？尤其是賀歲片通常會有一首賀年歌應節，令過年氣氛更加熱鬧開心，但我和太太過兩天便要趕返香港，時間上非常緊迫，連自己也沒信心可以完成到這件事。」

他續指：「但奇蹟接踵而來，本來我和太太都姑且一試問在場音樂老師是否可行？怎知老師對我們這個錄音行動先感到驚訝，但回過頭來就馬上二話不說答應幫忙，還要第一時間拿着結在錄音室，在3個小時之內完成曲、詞、錄音工作，整件好瘋狂！」

身旁的太太殷寧也接著道：「這首賀年歌順利誕生，連MV拍攝都一樣過程刺激緊張，我記得完成錄音已差不多晚上10點，我又再姑且一試打電話給導演，問他如果明天要拍一首MV又是否可行？導演只說了：『甚麼？』，便15分鐘之內趕到錄音室開會，原本他已準備上床睡覺，但知道我們時間趕急，所以願意出手相助，更無話可說的是在車程中導演已經第一時間埋班，call齊手足明早開工！」

▲ 黑哥為《哈哈哈新年喜戲》開金口。

哈哈哈新年喜戲︱感恩好友相助

黑哥坦言，真是要謝天謝地，所有想要做的都可以在他離開馬來西亞前一天順利完成。MV在8個鐘頭內，趕七個地方拍攝，匆忙之下都得一班朋友仗義幫忙拍攝，連財神爺也駕到！

他表示：「真的遇到很多貴人，車、妝、頭都來不及約時間，但朋友知道需要車，竟主動當司機負責整天接載，真的無話可說。後來太太想到賀年歌是否需要有一個財神爺登場會更有氣氛？於是又找朋友幫忙問可否找來一位財神演出？又再神奇的在我們拍攝過程中這位財神爺剛剛在我們其中一個拍攝點附近，他收到電話之後馬上裝扮好，身水身汗的趕到檳城壁畫牆跟我們會合，這位專門扮財神的新朋友本身是一位藝術家，他知道我們要在短時間下，想完成這首MV，於是義不容辭幫忙粉墨登場，這位財神爺的出現令我們生色不少。」

黑哥和太太形容這首MV成功誕生，多得一班好友相助，當中有不少素未謀面的，所以特別感恩！

他再一次說：「至今我也覺得整個過程很瘋狂，不是自己有面子，而是大家看不過眼，擔心我做不來，於是拔刀相助。希望這部電影能夠有好的票房來報答大家。」

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