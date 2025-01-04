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財政預算案2025｜陳茂波料本年度財政赤字少於一千億　去年首3季經濟增長穩中有進惟增幅不及預期

社會

發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

新一份財政預算案正進行諮詢，財政司司長陳茂波今早（4日）出席電台節目，就新一份《財政預算案》諮詢公眾。

陳茂波表示，估計本年度年度財政赤字比原本估計的481億更高，約為1000億以下，表示本港走出疫情後，去年首3季度經濟增長進程穩中有進，但幅度及速度不及預期有力及快速，主要因為外圍高息環境及地緣政治影響。

他續指，本地失業率和通脹維持低水平，社會穩定，樓市去年有大半年處於調整階段，但接近年底時，樓價穩定下來，交投亦上升，認為樓市已經穩住。股市方面，2024年內地經濟持續發展，股票市場得益於中央出台措施推動本港金融地位，令股票交投量見好。股市全年上升18%，交投逾1000億元，比2023年暢旺。

陳茂波指，本港現時失業率為3.1 %、通脹率為1%，形容社會穩定。樓市在年底交投上升、樓價穩定，股市得益於國家惠港措施，訪港旅客按年增長三成，本港街頭「人頭湧湧」，認為旅客來港可以提升國際對香港的信心。 

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