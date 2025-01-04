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流感｜孔繁毅料農曆新年前到達流感高峰　籲盡快接種疫苗

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發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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（資歷圖片）

衞生防護中心早前預計本港可能在未來一至兩周踏入流感季節。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今早（4日）在電台節目表示，本港過去一星期的流感個案，已達到世衞進入流感季節的基線，預料農曆新年前會到達流感高峰。

孔繁毅表示，目前主要以5歲或以下的幼童感染升幅較大，預計幼稚園或小學有機會出現輕微爆發情況，幼童可能會將病毒帶回家，或與幼童未打流感針的原因有關。

他估計，日本踏入冬季後氣溫較低，流感病毒較活躍，亦有爆發的情況。近日有不少港人從日本回港後出現流感病徵，當中沒有接種疫苗的患者，病徵較嚴重，大部分已接種疫苗的人則沒有感染，即使感染後的病徵亦較輕微，呼籲巿民盡快接種疫苗。 

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至於流感高峰期會否如同去年樣延續長時間，孔繁毅指，去年冬季很多人感染甲型H1及H3流感，主要原因是免疫負債，經歷去年多人感染，社區的免疫力有所上升，相信今年的情況沒有往年嚴重，但仍有機會出現兩種流感同時爆發的「雙高峰」，呼籲市民不要忽略流感的嚴重性，盡快接種流感疫苗。

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