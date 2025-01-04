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啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數

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（資料圖片）

政府早前公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出郵輪旅遊發展行動計劃，並會提前就啟德郵輪碼頭營運招標。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）在電視節目表示，會考慮要求啟德郵輪碼頭營運商承諾，每年吸引郵輪停泊達一定日數，又說碼頭需要轉型。

羅淑佩指，去年本港的郵輪停泊回復率已達2019年的73%，相對鄰近地區是處於高位，現時處於整固期。她認為，不應單只注重郵輪停泊的營運，反而要更好運用郵輪碼頭的空間，除了商舖及食肆外，亦可考慮作表演場地等。

至於政府會如何改善盛事「貨不對辦」的問題，羅淑佩指，當局正研究機制作出監管，確保主辦方的宣傳與最終的成果相同。 

羅淑佩又提到，過去的聖誕和新年假期，旅客人數符合預期，元旦日（1日）有近3萬海外旅客及10.6萬名內地旅客來港，較去年同期增加23%，證明現時旅客的旅客心態是「鍾意幾時過嚟就嚟」。她預料接下來的農曆新年假期入境高峰期會是年初三，局方會視乎過往的模式和情況作評估及預案。

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