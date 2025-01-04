KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台

▲ 韓國KPOP盛事「SUPERSOUND FESTIVAL」於1月18日登陸澳門，雲集多位KPOP偶像，而MIRROR成員姜濤和Anson Lo更是首次踏足韓國音樂舞台。

由韓國電視台SBS播出結合頒獎典禮和演唱會特色的年度KPOP音樂盛會—— SUPERSOUND FESTIVAL，將於1月18日空降澳門。SUPERSOUND FESTIVAL售票詳情將於稍後公布，請密切留意各官方主辦平台。

最新影片推介：

這次盛會將迎來風靡全球的傳奇男團東方神起TVXQ!，他們以強大的舞台魅力和無與倫比的歌唱實力而聞名；代表「Girl Crush」的實力唱將女團MAMAMOO+，以其獨特的音樂風格和強勁的現場表演而廣受讚譽，將為粉絲們帶來視覺與聽覺的雙重享受；多才多藝的男團BTOB成員徐恩光、李旼赫、任炫植和辛東根（PENIEL）將落力演出，他們的音樂風格多變，無論是情感抒發的情歌、流行曲還是R&B，都能讓觀眾感受到無盡魅力。

另外，由韓國、中國和日本成員組成的Kep1er將為觀眾帶來一場有活力，又甜又酷的唱跳表演；有別於常見的K-pop曲風，作品偏向強烈金屬風，散發著暗黑魅力的新生代男子龐克樂團XdinaryHeroes，為大家帶來不一樣的舞台；風格多樣的人氣女團Red Velvet隊長Irene裴柱現將首次在澳門表演solo舞台，大展魅力，必定會征服一眾粉絲的心。

次輪公布出席名單包括實力超卓的人氣男團SHINee隊長溫流Onew，以過人的音樂才華和歌唱實力而廣受喜愛，他將以獨特的音色捕獲全場觀眾的心；集頂級唱跳實力和演技於一身的韓流天王Rain將為大家帶來充滿力量和動感的舞台，誓要high爆全場；擅長刀群舞的新生代男團CRAVITY將以勁歌熱舞為大家帶來熱力四射的表演；即將以完整體回歸的魅力男團GOT7成員榮宰Young Jae除了會參演出也將擔任本次盛會的MC，展現其金牌主持的實力，帶領全場觀眾一起享受這場盛典。

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025︱出席歌手名單

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜Anson Lo姜濤參與演出

擅長作曲作詞的音樂才子B.I以「大男孩感」的形象也深得了粉絲們的心，也將登上SUPERSOUND FESTIVAL的舞台; 最後，香港樂壇年青偶像MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤也將首次親身亮相韓國音樂舞台，到澳門出席並將於SUPERSOUND FESTIVAL的舞台上演出！

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜座位表

SUPERSOUND FESTIVAL 2025澳門站的售票詳情及座位表有待公佈。

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜售票詳情

《2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU》

日期：2025年1月18日 (星期六)

時間：下午4時30分至晚上10時30分

地點 : 澳門威尼斯人 - 威尼斯人綜藝館

門票價格：VIP(站位) $2,280、VIP(座位) $2,280

A區(站位) $1,780、A區(座位) $1,780

B區(座位)$1,280、C區(座位) $880

* 澳門幣/港幣

** 站位區域只限年滿13歲或以上人士。

購票平台：金光票務、澳門售票網、大麥網、携程

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】