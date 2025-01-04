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KPOP盛事｜SUPERSOUND FESTIVAL登陸澳門　雲集KPOP偶像姜濤Anson Lo首踏韓國音樂舞台

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撰文： 林綺玲

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

韓國KPOP盛事「SUPERSOUND FESTIVAL」於1月18日登陸澳門，雲集多位KPOP偶像，而MIRROR成員姜濤和Anson Lo更是首次踏足韓國音樂舞台。

由韓國電視台SBS播出結合頒獎典禮和演唱會特色的年度KPOP音樂盛會—— SUPERSOUND FESTIVAL，將於1月18日空降澳門。SUPERSOUND FESTIVAL售票詳情將於稍後公布，請密切留意各官方主辦平台。

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這次盛會將迎來風靡全球的傳奇男團東方神起TVXQ!，他們以強大的舞台魅力和無與倫比的歌唱實力而聞名；代表「Girl Crush」的實力唱將女團MAMAMOO+，以其獨特的音樂風格和強勁的現場表演而廣受讚譽，將為粉絲們帶來視覺與聽覺的雙重享受；多才多藝的男團BTOB成員徐恩光、李旼赫、任炫植和辛東根（PENIEL）將落力演出，他們的音樂風格多變，無論是情感抒發的情歌、流行曲還是R&B，都能讓觀眾感受到無盡魅力。

另外，由韓國、中國和日本成員組成的Kep1er將為觀眾帶來一場有活力，又甜又酷的唱跳表演；有別於常見的K-pop曲風，作品偏向強烈金屬風，散發著暗黑魅力的新生代男子龐克樂團XdinaryHeroes，為大家帶來不一樣的舞台；風格多樣的人氣女團Red Velvet隊長Irene裴柱現將首次在澳門表演solo舞台，大展魅力，必定會征服一眾粉絲的心。

次輪公布出席名單包括實力超卓的人氣男團SHINee隊長溫流Onew，以過人的音樂才華和歌唱實力而廣受喜愛，他將以獨特的音色捕獲全場觀眾的心；集頂級唱跳實力和演技於一身的韓流天王Rain將為大家帶來充滿力量和動感的舞台，誓要high爆全場；擅長刀群舞的新生代男團CRAVITY將以勁歌熱舞為大家帶來熱力四射的表演；即將以完整體回歸的魅力男團GOT7成員榮宰Young Jae除了會參演出也將擔任本次盛會的MC，展現其金牌主持的實力，帶領全場觀眾一起享受這場盛典。

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025︱出席歌手名單

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澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜Anson Lo姜濤參與演出

擅長作曲作詞的音樂才子B.I以「大男孩感」的形象也深得了粉絲們的心，也將登上SUPERSOUND FESTIVAL的舞台; 最後，香港樂壇年青偶像MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤也將首次親身亮相韓國音樂舞台，到澳門出席並將於SUPERSOUND FESTIVAL的舞台上演出！

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜座位表

SUPERSOUND FESTIVAL 2025澳門站的售票詳情及座位表有待公佈。

澳門SUPERSOUND FESTIVAL 2025｜售票詳情

 《2024 SUPERSOUND FESTIVAL IN MACAU》
日期：2025年1月18日 (星期六)
時間：下午4時30分至晚上10時30分
地點 : 澳門威尼斯人 - 威尼斯人綜藝館
門票價格：VIP(站位) $2,280、VIP(座位) $2,280
              A區(站位) $1,780、A區(座位) $1,780
              B區(座位)$1,280、C區(座位) $880
* 澳門幣/港幣
** 站位區域只限年滿13歲或以上人士。
購票平台：金光票務、澳門售票網、大麥網、携程

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