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小寒節氣2025｜廿四節氣小寒4大禁忌+2個習俗　命理師警告「做1事」恐全年行衰運

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

2025年廿四節氣小寒4大禁忌及2個習俗，有命理師警告「做1事」恐全年行衰運。

【二十四節氣/小寒2024/小寒2025/小寒習俗/小寒禁忌/小寒開運】2025年1月5日就是農曆24節氣中的第23節氣「小寒」，代表這一年即將進入尾聲，同時也是冬季的第5個節氣。有風水命理師指出，小寒有2個習俗和4大禁忌要留意，更提醒當中有1件事不要做，否則引來衰運、做什麼事都失敗！

最新影片推介：

小寒節氣2025｜小寒4大禁忌

小寒在冬至後的15日，天氣開始轉寒，但尚未變成非常寒冷，所以古人稱作小寒天。命理師清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁整理出小寒2個習俗及4大禁忌，包括避免過度運動、不宜去高山，還有千萬不要掃落葉等，點擊下圖查看禁忌內容及原因：

點擊圖片放大
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小寒節氣2025｜小寒2大習俗

小孟老師同時提及小寒有2個習俗，除了可以外出去欣賞梅花之外，更可以進食臘八粥，有養血養氣的功效，點擊下圖睇詳情：

點擊圖片放大
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小寒節氣2025｜小寒開運秘訣

而命理專家柯柏成也在facebook專頁分享小寒期間的開運秘訣，其中可以帶要剝殼的供品去寺廟參拜，將供品的外殼或皮去掉，象徵去除衰運，迎接全新的好運氣。

【以上內容獲授權刊登】

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