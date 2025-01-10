小一派位2025｜小一統一派位填表+叩門攻略　校長教3大技巧增入心儀學校機會

▲ 浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長為大家分享填表和叩門攻略！

【小一統一派位2025/浸信會沙田圍呂明才小學/尹紹光校長】小一統一派位階段即將開始，家長可透過「小一入學電子平台」於1月13至19日期間遞交選校表格，或以紙本形式於1月18至19日前往指定統一派位中心交表。家長為子女升小選校，難免感到苦惱或無從入手，浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長為大家分享填表和叩門攻略，希望小朋友能夠入讀一所最適合自己的小學！

小一統一派位2025｜熱門小學報讀人數不跌反升

沙呂小是沙田區91校網一間熱門小學，每年都有大批家長為子女報讀，尹校長坦言，縱使適齡人數減少，但因為現時有高才通計劃，一些較熱門的小學，報名人數反而有增無減，因此學位競爭依然激烈。

在去年11月的自行分配學位結果中，有20,644人獲派學位，成功率為49.4%，較前年微跌0.5%，可見學童人口雖跌，家長仍要掌握選校填表技巧，才可增加子女入讀心儀小學的機會。

統一派位俗稱「大抽獎」，電腦派位主要根據4大因素，分別是學校網、學額、學童的隨機編號，以及家長的選校排序，前3項基本「先天因素」無法改變，只有家長的選校排序，才可以影響派位結果。

在自行分配學位結果中，即第一階段落空的學童，將於1月參與小一統一派位，並可透過電子途徑申請或親身遞交實體選校表。

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小一統一派位2025｜1. 透過電子途徑申請

1月13至19日：透過「小一入學電子平台」遞交選校表

6月4日上午10時起：於「小一入學電子平台」查閱派位結果

6月10或11日：到獲派學校辦理註冊手續

延伸閱讀：小一入學電子平台申請教學

小一統一派位2025｜2. 親身遞交實體選校表

1月18至19日：前往指定統一派位中心，辦理選校手續

6月4至5日：透過郵遞方式收到派位結果

6月10或11日：到獲派學校辦理註冊手續

小一統一派位約佔學校小一學額5成，家長可於甲部選不超過3所任何學校網和的小學，包括住址所屬小一學校網，而乙部受校網限制選擇學校。甲部和乙部的派位學位比例是一比九，因此大量學位會在乙部裏面安排。家長應依照意願將其校網內可供選擇的小學排列先後次序，填入表格內。

延伸閱讀：小一派位︱小一統一派位填表攻略 校長教3招部署增入心儀校機會

▲ 浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長教小一派位填表技巧。（湛斯雅攝）

小一統一派位2025｜尹校長3大統一派位填表技巧

技巧1：甲一乙一選報同一學校。在甲部填表方面，尹校長認為若家長心儀的學校在所屬校網內，心儀程度如「非君不嫁」，家長應在甲部及乙部的第一志願填寫該學校；若心儀學校不屬校網內，則只放在甲一，以提高入讀該學校的機會。

技巧2：甲部只填最心儀。尹校長亦提醒，若家長只有一間心儀學校，寧願只填甲部第一志願，放棄甲部第二或者第三志願，以爭取乙部派位機會。

技巧3：乙部要盡填，盡用所有的選擇機會。在乙部填表，尹校長提到乙部佔統一派位學額的九成，因此鼓勵家長盡用所有選校機會，填滿自己區內的學校，避免系統把學生派分到跨區或者非心儀的學校，令到影響日後小一適應新生活。

小一統一派位2025｜叩門攻略「1-1-1」加誠意分

如果家長最後不滿意統一派位結果，建議家長堅守「1-1-1」填表策略，即在自行分配學位階段及統一派位階段的甲、乙部均選擇該心儀學校為首選。在叩門的時間 ，大部分學校會更加欣賞家長的誠意，感受到家長一心一意對於學校的支持和投入，往往令到叩門成功取錄的機會大增，而考慮學生的申請。

小一統一派位2025｜沙呂小叩門貼士：著重品德

若來到叩門階段，尹校長表明十分重視小朋友的品德發展，德才兼備，當中以德行先，會先透過日常生活情境題，看看小朋友的判斷能力，其次才考基本知識和能力。不過尹校長強調，面試過程不想增添家長和小朋友壓力：「是想提供一個良好經歷，讓大家一齊參與了解，家長學校是否互相配合適應。」

他透露過往面試見過小朋友承受很大壓力：「緊張到講不到說話或哭泣，始終年紀還小，學校原意是想給好的經歷給小朋友。」他指考核問題主要圍繞日常生活多一點，例如問有人受傷，應如何處理？有些小朋友會回答叫救護車或找人幫手，有些就會問候傷者，懂得關心別人，從小朋友的答案中亦可對他們的家庭教育略知一二。

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