港人遊日｜港人遊靜岡疑誤踩油門撞蕎麥麵店　食客受傷骨折送院

▲ （店主社交媒體相片）

一名香港婦人在昨日在日本靜岡縣伊豆市自駕遊期間，懷疑把油門誤當成煞車掣，失控撞入一間蕎麥麵店，造成一人受傷。

根據日本傳媒報道，昨日（4日）當地下午約一時半，一名香港女子在伊豆市駕車期間，失控撞向一間蕎麥麵店舖的正門。當時一名日本42歲女顧客正準備離開，據報她的腳骨骨折，要送院治療。蕎麥麵店店主上傳店鋪相片，顯示私家車車頭撞入店內，車頭受損，門框亦撞毀。

入境處回覆指知悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐日本大使館了解情況。入境處至今未有接獲港人求助，會繼續與公署及大使館保持聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

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