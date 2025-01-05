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港珠澳大橋半馬｜第二屆賽事吸引內地跑手參賽　本地跑手滿意加裝流動廁所安排

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發布時間： 38 分鐘前

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（中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松fb圖片）

第二屆港珠澳大橋半馬拉松今日（5日）開跑，共有8,000人參加。首個項目挑戰組賽事在早上7時15分開跑，有內地跑手特意來港參賽，體驗不一樣的城市。大會今次倍增的流動廁所數目，有本地跑手認為安排妥當。

港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行，先由挑戰組賽事開始，再到非挑戰組的3個組別，參加者由港珠澳大橋香港口岸出發，沿大橋香港連接路跑約10.5公里後原路折返，全程約21.1公里，沿途可欣賞機場景色。賽事限時3小時內完成，較上屆延長半小時。來自埃塞俄比亞的托路沙，以及肯亞的拿禾烏娜，分別奪得挑戰賽男女子組的金牌。

有內地跑手特意從雲南大理來港參賽，她指平時主要在高原地方跑步，想體驗不一樣的城市，今次亦是首次到港珠澳大橋，透過跑步的形式觀賞沿路風景。

最先衝線的本地跑手莊司暘表示，對自己的狀態及成績都感滿意，認為賽事整體配套有進步，沿途的洗手間數量有所增加，跑道接駁位加上軟墊，解決去年需改變步伐跨過接駁位的問題。本地跑手陳先生表示今屆賽事多了很多洗手間，認為安排得很好。

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