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高鐵香港段｜高鐵直達西安北長途綫首航　新增多站點包括增城新塘

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發布時間： 54 分鐘前

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（港鐵提供相片）

高鐵香港段今日（5日）開通西安北新綫，新增多個站點，包括梅州西、蘇州南、西安北以及廣東增城新塘站，高鐵的直達站點增至超過90個，較開通時的44個站點增加逾1倍。今早有前往西安的首發團團友大感興奮。

西安北綫每日提供一對來回列車服務，車程約11小時，途徑15個中途站，包括鄭州、洛陽龍門和華山等，目前高鐵香港段每日恆常列車班次增至最多108對。

慶祝新綫開通的儀式今早在香港西九龍站舉行，陝西省政府及當地旅遊業界的代表參加儀式，同時歡送西安首發團的團友。港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍致辭時表示，開通高鐵直達西安的列車服務，配合一地兩檢的優勢，無論是休閒或是商務旅客，將更加方便他們來港。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，內地有更多站點到香港，有助推動兩地互通，促進香港人到內地旅遊渡假或商務活動等，以及吸引更多內地旅客乘坐高鐵直達香港。

有乘搭首班往西安北列車的旅客認為，坐高鐵較飛坐飛機舒適，見到旅行社有相關安排，故嘗試乘搭；亦有人覺得乘坐首班直達高鐵具紀念價值，所以參加今次旅行團。

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