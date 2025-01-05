打擊詐騙｜31人涉串謀詐騙及洗黑錢被捕　誘騙投資虛擬幣涉款3400萬

▲ （左起）高級督察方詩穎、商業罪案調查科署理總警司孔慶勳、警司馮培基。（馮漢柱攝）

警方瓦解一個本地運作的跨境詐騙組織，共拘31人，當中包括集團主腦，騙款總額估計達3,400萬港元。

警方披露該組織租用一座九龍灣工廈的2個單位作為詐騙中心，偽裝成開放工作空間及寫字樓，部分成員為大學生。警方將會與國際刑警合作，聯絡海外受害人士。

商業罪案調查科署理總警司孔慶勳表示，在過去數月透過情報分析，鎖定了一個以網上誘騙海外受害人進行虛擬貨幣投資的詐騙集團，於上周四及周五（2日及3日）以代號「暗簾」展開拘捕行動，動員約100名探員，搗破位於九龍灣的詐騙中心。

行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕31人，年齡介乎20至34歲，部分人報稱無業及學生。警方檢獲多部手機、電腦、手寫筆記，以及逾1,000萬元現金，懷疑為犯罪得益。其中5名被捕人為集團主腦、骨幹成員及中心負責人，將於周一（6日）在東區裁判法院提堂。

警方相信已經瓦解一個犯罪集團，集團租用位於九龍灣工廈的2個單位，並偽裝成開放工作空間及寫字樓，透過「搵快錢」招攬學生加入。集團以上下更運作，不分晝夜吸納受害人。警方表示，集團表面運作只有2至3個月，但實際運作可能超過一年，涉及騙款收益逾3,400萬元。受害人主要來自台灣、新加坡及馬來西亞。

商業罪案調查科警司馮培基指，犯罪集團主要利用交友平台結識受害人發展網上情緣，亦利用「深偽技術」（Deep Fake）製造假相片並通過視像通話吸納詐騙目標，同時展示奢華生活，得到受害人信任後會誘使他們投資虛假的虛擬貨幣交易平台及借貸投資。當受害人存款後，集團會立即將虛擬貨幣轉走，並與受害人斷絕來往，令受害人血本無歸。

警方披露詐騙集團懷疑用作詐騙教學及紀錄的手寫筆記，包括教授成員以「品嚐紅酒」及「購買資產」等主題與受害人展開話題，亦會記錄受害人的個人資料、資產及對話進度等。

警方呼籲進行投資時不要輕易相信剛認識的人，在投資複雜投資產品的時要向專業人士諮詢；在網上求職時亦要保持警惕，應深入了解公司的背景包括註冊信息、營運情況及員工評價等，確保合法。

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