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2元乘車優惠｜曾俊華稱門檻降至60歲一直有保留　「連年千億財赤係時候做嘢」

社會

發布時間： 1 小時前

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前財政司司長曾俊華。（曾俊華Fb圖片）

社會近期熱議應否為長者2元乘車優惠設限。前財政司司長曾俊華今（5日）在社交網站發文，指上述政策是一項德政，但他一直對於受惠年齡下降至60歲的安排「好有保留」，加上公共交通工具不斷加價，帶動政府補貼增幅驚人，直言政府「係時候要做嘢㗎喇」。

曾俊華在Facebook帖文中表示，2元乘車優惠受惠年齡自2022年起，由原本65歲降至60歲，他一直對於此項改動「好有保留」，認為下調年齡，除了與香港一貫領取長者福利年齡門檻65歲不一致外，亦導致政府開支大幅增加。

他指出，5年計劃每年花費開支為10多億元，但單計上個財政年度已花費40億元，估計今個財政年度更會颷升至逾60億元，形容增幅「相當驚人」，並指單計60至64歲長者已佔整體受惠人數三成半，「呢條數，一啲都唔細。」

曾俊華提到，在人均壽命延長的情況下，男女人均壽命都超過80歲，質疑香港社會能否長遠承擔為60歲長者提供2元乘車優惠，

有人覺得處理到濫用，就唔需要處理 60 歲開始有優惠嘅問題，係咪真係咁呢？而乜嘢情況先至叫做濫用呢？當全世界都喺度討論提高退休年齡嘅同時，香港作為全球人均壽命最高嘅地方之一，我哋係咪可以避而不談呢？

他相信修改政策定會引起很大反彈，但如果不檢討，而公共交通工具不斷加價，政府補貼增幅亦會相當驚人，

我哋已經連續幾年千億財赤喇，依家應該係時候要做嘢㗎喇。

他更表示，香港應該開始討論是否要提高65歲退休年齡，他表示理解政策改動會「牽一髮而動全身」，但不能夠不正視，「但係我哋唔能夠唔正視，呃自己問題會突然消失，唔再存在，咁就真係自欺欺人啦。」

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