啟德體育園｜主場館首辦欖球測試賽　帶腳傷觀眾行15分鐘到場冀未來增接駁巴士

▲ 中國香港大專體育協會七人欖球賽決賽， 市民陸續進場。（陳靜儀攝）

可容納5萬人的啟德主場館今日（5日）進行首場測試賽，舉辦大專體育協會七人欖球賽賽事，預計有約1萬名觀眾參與，不設公開售票，觀眾早上10時起可入場。

園方建議觀眾由港鐵宋皇臺或啟德站D出口步行到場，需時10分鐘。記者中午12時許乘搭屯馬線，由鑽石山站前往啟德站，車廂內未如去年10月青年運動場測試賽時設廣播，提醒客人前往啟德體育園下車。站內月台及大堂設逾20個指示牌，亦有多個港鐵職員及警方維持秩序。

記者由啟德站D出口，步行至主場館，需時約9分鐘，與園方預計的時間相若沿途設多個「啟德主場館」字樣指示牌，並指示市民前往港鐵宋皇臺站或啟德站方向。

▼ 點擊圖片放大

梁小姐和友人到場支持朋友，她們乘搭港鐵，於啟德站步行至主場館。梁小姐認為沿途指示足夠，但「真係有啲遠」，加上其友人腳部受傷，花近15分鐘才到達會場，期望未來會有接駁巴士來往港鐵站及主場館。她又指，以往主要到京士柏球場觀賞欖球賽，可乘的士直達門口，較為方便；而餐飲、娛樂等周邊配套則是啟德主場館較為優勝。

▲ 梁小姐（右）。（吳穎嵛攝）

葉小姐本身是啟德體育園員工，獲邀出席測試賽。她駕駛私家車到場，惟今日主場館沒有開放泊車位，需停泊在宋王臺站外的停車場，再步行至主場館，需時約10分鐘。葉小姐透露，主場館未來或會開放停車場予公眾，惟只有600個車位。她又指，事前已了解安檢相關的資訊，沒有攜帶水樽、長遮等入場，認為場內有提供食水，亦有小食亭，安排恰當。

▲ 葉小姐。（吳穎嵛攝）

王先生則於早上已入場觀賽，他乘搭港鐵到場，認為雖然步行時間頗長，但沿途都是平路，「未至於要搭接駁巴士」」。安檢方面，王先生沒有攜帶背包，可使用快線入場，認為整體過程暢順。他又表示，以往主要到大球場觀賞球場，認為主場館的環境及設施較新淨，期待未來可在主場館觀賞足球賽事。

▲ 王先生（左一）。（吳穎嵛攝）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】