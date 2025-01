啟德體育園｜主場館首辦欖球測試賽　觀眾帶腳傷行15分鐘到場冀未來增接駁巴士

▲ 啟德主場館今進行首場測試賽,舉辦大專體育協會七人欖球賽賽事。(陳靜儀攝)

可容納5萬人的啟德主場館今日(5日)進行首場測試賽,舉辦大專體育協會七人欖球賽賽事,預計有約1萬名觀眾參與,不設公開售票,觀眾早上10時起可入場。有帶腳傷市民步行近15分鐘才到達,倡增設接駁巴士;亦有市民「計錯數」,搭的士到場後才得悉落客區不在場館門外,要額外步行10多分鐘。

園方建議觀眾由港鐵宋皇臺或啟德站D出口步行到場,需時10分鐘。記者中午12時許乘搭屯馬線,由鑽石山站前往啟德站,車廂內未如去年10月青年運動場測試賽時設廣播,提醒客人前往啟德體育園下車。站內月台及大堂設逾20個指示牌,亦有多個港鐵職員及警方維持秩序。

記者由啟德站D出口,步行至主場館,需時約9分鐘,與園方預計的時間相若。沿途設多個「啟德主場館」字樣指示牌,並指示市民前往港鐵宋皇臺站或啟德站方向。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梁小姐和友人到場支持朋友,她們乘搭港鐵,於啟德站步行至主場館。梁小姐認為沿途指示足夠,但「真係有啲遠」,加上其友人腳部受傷,花近15分鐘才到達會場,期望未來會有接駁巴士來往港鐵站及主場館。她又指,以往主要到京士柏球場觀賞欖球賽,可乘的士直達門口,較為方便;而餐飲、娛樂等周邊配套則是啟德主場館較為優勝。

Sally及Tiana則表示,昨透過新聞報道,得悉港鐵站步行至主場館需時10分鐘,又看到園方特設的士落客區,「咁搭的士啦」,到達後才發現落客區不在場館門外,要額外步行10多分鐘。Sally形容交通是整個場館「最差嘅位」,建議日後舉辦更大型及涉更多觀眾的活動時設接駁巴士。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另一觀眾Simone 形容的士落客區指示「confusing(令人混亂)」,園區附近沒有任何路牌指示車輛前往落客區,的士司機亦不熟悉附近道路,「No signage from the taxi drop off, so nobody knew where they were going」。她認為場館剛落成,市民不熟悉屬合理,但應增設指示牌予車輛。

葉小姐本身是啟德體育園員工,獲邀出席測試賽。她駕駛私家車到場,惟今日主場館沒有開放泊車位,需停泊在宋王臺站外的停車場,再步行至主場館,需時約10分鐘。葉小姐透露,主場館未來或會開放停車場予公眾,惟只有600個車位。

