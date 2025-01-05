關愛隊｜關愛隊服務被指事不「關」己　民政總署列舉活動稱「事事『關』心」

▲ 民政總署Facebook圖片

中文大學《大學線》以「事不『關』己」」為題，推出為時12分鐘的短片，探討關愛隊過去2年的服務，報道同時揭露，有參加關愛隊活動的參與者，在拍照環節臨時穿上關愛隊義工制服。【有民政署不准隊員帶背心回家】

繼民政局副局長梁宏正指報道可能以偏概全，或未必全面。民政事務總署今日在社交平台以「關愛隊 事事『關』心」為題，發文反擊。

民政總署表示，關愛隊成員雖然全部是義務工作，但所有人事事「關」心，將所有資源用於服務。又稱不論過時過節、是晴是雨、何時何地，只要區內市民有需要，關愛隊都隨時候命、立即出動，與各政府部門和區議員攜手解決市民燃眉之急。

▲ 民政事務總署Facebook圖片。

民政總署列舉多區關愛隊在周末的活動內容，包括：

沙田關愛隊(利安小區)、香港城市大學學生、教職員及一眾義工在烏溪沙渡頭灣海灘進行沙灘清潔活動 丹拿關愛隊設立流動街站，與關愛隊成員及義工派發接種宣傳新冠疫苗預約服務宣傳單張，同時呼籲居民參與關愛隊將舉行嘅舊衣回收活動 龍上關愛隊設立關愛站，與成員和義工宣傳關愛隊服務，派發關愛隊宣傳單張，介紹關愛隊工作，以及與長者相關的資訊，例如支援專線及社區取藥服務等，並向街坊派發小禮物 大埔運頭塘關愛隊聯乘大埔青年網絡單車義工團進行新春長者送暖大行動，在運頭塘邨探訪長者，一齊傳遞關愛同新春祝福

民政總署稱，關愛隊做了好多家訪或服務，截至去年11月底，全港452隊關愛隊探訪了34萬個長者家庭或有需要家庭。同時，關愛隊亦做了大約36 000次家居服務。

會招募不同義工參與 以工作證或制服識別

民政總署強調，關愛隊毎隊小隊成員約有8至12人，日常服務時須動員招募不同義工參與，並以工作證或制服識別。

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