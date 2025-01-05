澳門特首｜岑浩輝再談貪污案　斥「5%司長」貪得無厭　官邸藏一沓沓現金

▲ 澳門特首岑浩輝。（澳門新聞局圖片）

澳門特首岑浩輝近來接受媒體訪問時，重提過往處理過的貪腐案，包括前檢察長何超明、前運輸工務司司長歐文龍貪污案，透露當時主審法官在歐文龍官邸搜到一沓一沓現金，但歐文龍沒有說後悔，「我覺得好很悲，要那麼多錢幹嘛？」

對何超明案感遺憾 依法處理就行

談到前檢察長何超明案，岑浩輝稱「比較遺憾」。但是，在澳門，甚至全世界，都有類似案件，「所以，也不奇怪。我們依法處理就行了，心境平和，依法處理。」

至於歐文龍的巨貪案，當年岑浩輝宣判時直斥是「貪得無厭，而且不知悔改」。再談此案，岑浩輝說，後來有人告訴他，歐文龍是「5%司長」，即每個工程、每個項目，他都要提成5%。「我說哪有那樣的官，我說你要那麼多錢幹嘛呢？」

岑又透露，終審法院主審法官去搜歐文龍官邸時，「一沓一沓（現金）在那裡頭，他沒有說後悔，一句話都沒有，但你對整個社會傷害有多大？損害了政府的形象和權威，所以我就忍不住，我很少在法庭上說那些、那麼重的批評語言。」

岑認為，這兩宗案件，給社會帶出正面信號，「對貪腐是零容忍的。」

嘆澳門人情關係無法想象地密切

岑浩輝又說，澳門是個人際關係很密切的社會，「她這種人情關係你想象不到」。岑浩輝透露，自己在籌組特區政府過程中，跟各界接觸了解，45天內接觸了許多社團，

有到我競選辦的，有我去的，一共是238場，接觸了4700多人，在交往過程中，他說這個這個是誰的親戚，這個是誰是誰的關係。

被問到會否有人情問題讓其陷入兩難，岑浩輝斬釘截鐵說：「沒有，基本上沒有，因為我跟外面交往不是很多，生意人比較少。」

他又提到，自己以前提出「玻璃罩」理論，即司法官跟社會之間最好上一個玻璃隔開，「你不能走進去、融進社會，你一融進社會對你職業的挑戰、對你人性的挑戰非常大。」不過，自從競逐特首，自己亦必要要走出「玻璃罩」。

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