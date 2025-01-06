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關愛隊｜關愛隊事事關心、隨時候命？　民青局、民政總署口徑有異

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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民政總署稱，區內市民有需要，關愛隊都隨時候命。（民政總署Fb圖片）

全港18區現有452支關愛隊，投入服務一年多，不時有關愛隊成員慨嘆是吃力不討好。有建制認為，服務推出時間尚短，要深入民心仍需持之以恆，日久見人心，惟一直靠義工「捱義氣」不可行。

成員：有市民事無大小找關愛隊支援

關愛隊服務推出後，不少現象遭詬病，包括初期為留下服務紀錄，掃街時舉牌拍照。關愛隊成員則訴苦，稱面臨多項困難，例如資助不足要籌組基金自救；難進入私人屋苑；義工不足；政府、市民事無大小、不分時辰會找關愛隊支援。有關愛隊成員稱，有長者會要求帶他們出去曬太陽，或帶他們到銀行取錢，「屋企燈壞、心情唔好搵你傾計的亦有，但有些是關愛隊做不到的。」

收緊急通知 當值成員須2小時內抵達

去年9月中，當局又發下新規，對服務時數等提出具體要求，要求收到緊急通知，當值成員2小時內須抵達現場。多位成員私下訴苦，強調自己只是義工。

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麥美娟：不會24小時提供服務 只提供簡單服務

民青局局長麥美娟似乎亦深明此理，曾公開為關愛隊抱不平，不滿有專業機構將工作推卸給關愛隊，又說關愛隊非全職，不會24小時提供服務，只是義工性質，不能取代專業部門，當局訂立指標，只是要求關愛隊負責探訪居民及特別需關顧的住戶，並提供簡單服務。又預告未來會檢討服務範圍。

民政總署：市民有需要 隨時候命 立即出動

不過，為反駁近日中大《大學線》有關關愛隊的報道，昨日民政總署在社交平台發長文，形容關愛隊是「事事關心」。「不論過時過節、是晴是雨、何時何地，只要區內市民有需要，關愛隊都隨時候命、立即出動，與各政府部門和區議員攜手解決市民燃眉之急。」

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有隊員慨歎，民青局和民政總署尚未能統一口徑，難怪市民亦不知關愛隊功能。

民政署對管理關愛隊支付標準不一

未能統一的還有各區民政署的管理方式。早前有成員透露，當區民政署要求成員不可將關愛隊制服帶回家，甚至要記錄領取及歸還時間，但其他區則無此要求。

《大學線》報道則揭露有活動成員在拍照環節穿上關愛隊制服，打卡後除下，被質疑人手不足下湊數。民政總署解釋，除了關愛隊成員，日常服務須招募不同義工參與，並以工作證或制服識別。

建制：義工不穩定 倡增設服務津貼

有建制認為，成員和義工的角色應分開，成員背心是藍色，義工可以是粉紅色，「影相才着上，影完又除下，確實易惹人誤會。」又建議政府要考慮設立服務津貼，認為「義工」不穩定及難持久

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