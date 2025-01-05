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紅館｜羅淑佩：啟德體育園等落成後將重新檢視政府場館定位　紅館或可以娛樂活動優先

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5日）在電視節目中表示，隨啟德體育園等場館年內陸續落成，將重新檢視紅館等政府場館的定位，如紅館或以娛樂活動優先；另目標首季敲定舞台搭建工程工作守則。

羅淑佩指，除啟德體育園首季啟用、東九龍文化中心預計年底落成，西九演藝綜合劇場等也會陸續投入服務，計劃重新檢視紅館等政府相關場館的定位。她舉例，紅館名為「香港體育館」，一直以體育活動優先，實際去年舉行演唱會及體育活動的比例是約6成及2成，餘下是畢業禮等其他活動，認為隨新場館啟用，紅館或可以娛樂活動優先。

「有了我剛才說那麼多新設施後，我們的定位可否有些不同？可否有些地方主要舉行體育活動，但另一些地方可以多出來用作娛樂事業？」

對於啟德體藝館之前舉辦的音樂會被批評音響效果差，當日有到場視察的羅淑佩表示，自己當日在4個不同的位置看表演，包括台下、工字台前、控制台後以及山頂位，發現場側，特別在較高位置，「低音很重，高音出不到，變成唱歌聲音不太清，嘭嘭聲很厲害」。

不過她指，包括紅館在內的所有場館均提供基本音效，但具體「台燈聲」是由主辦單位提供，認為非硬件問題，而是當日有不同參加者，他們亦各自帶來儀器和控制器，實際需要更多時間調教及配合。

另外，MIRROR紅館演唱會巨型屏幕墮落事故後，政府成立工作小組跟進舞台搭建安全問題。羅淑佩稱，康文署已擬定新的舞台搭建工程工作守則，並於去年10月開始在在紅館及伊利沙伯體育館試行，目標今年首季推出。她又透露守則主要用於紅館及伊利沙伯體育館，也會適度在啟德體育園引用，但非找單全搬。

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啟德體育園 表演 西九文化區 演唱會 演唱會

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