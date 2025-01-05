熊貓經濟｜羅淑佩：海洋公園推動熊貓經濟可做更多　料大熊貓寶寶與公眾會面時會有「大攻勢」

▲ （海洋公園相片）

政府致力推動熊貓經濟，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5日）在電視節目中表示，海洋公園的一對大熊貓龍鳳胎，預料最快農曆新年後與公眾見面，預計屆時將有推動熊貓經濟的大攻勢。

羅淑佩指，滿意海洋公園推動熊貓經濟的表現，但認為可以做更多，如海洋公園現時有300多款大熊貓周邊產品，但公眾似乎認為以公仔佔多，應有更多元化、有趣的產品。她認為，本港的6隻大熊貓完全稱「超級明星」，已與海洋公園商討，在不影響大熊貓下，以更多不同方式分享牠們的生活，例如直播盈盈「湊仔女」等，甚至讓公衆參與其中，協助推動旅遊產業發展熊貓經濟。

政府上周公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，她相信5年後訪港旅客仍以內地旅客為主，因地區接近，加上青島等省份去年開放自由行來港，亦開通直航航班，內地客自然較多，但會以外地旅客持續增加作目標。

她透露，在過去的聖誕假及新年假期，外地旅客特別是東盟旅客有所增長，平均每日有3萬多人來港，對比2023年有30%的增長，當中更以菲律賓、泰國和印尼市場增長最快。

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