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巴士加價｜中學生稱或轉搭港鐵返學　B8線乘客加價首日震驚道「嘩18蚊呀」

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發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

城巴來往大圍與香園圍口岸的B8路線今起由16.1元加價至18.1元。（陳靜儀攝）

三間專營巴士公司今（5日）起加價，九巴、城巴及新大嶼山巴士平均加幅分別為4.3%、7.5%及6.5%。有市民憂交通支出上升，或會考慮轉搭其他公共交通工具。

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居於沙田區的中學生胡同學說，他現時主要乘搭巴士上學，由於家庭收入普通，加價會令交通費用支出上升，相信會對打工仔加重負擔，由於他仍有港鐵乘車優惠，將來或會考慮轉搭港鐵上學。

全港加幅最大、來往大圍站及香園圍口岸的B8線，加2元至18.1元，加幅逾12%。在大圍巴士站正準備「北上」的黃女士到達巴士站才得悉今日開始加價，震驚道：「嘩，18蚊呀！」她表示平時出行乘搭巴士居多，但因巴士加價，或會考慮改為多乘搭港鐵，「希望嚟緊加少啲」。

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同樣乘搭B8線、但享有長者2元乘車優惠的劉女士指，加價無影響自己日常出行，但認為現時不僅交通費貴，「水費、電費、公屋屋租都加」，對市民負擔會提高，或會令市民減少外出。

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