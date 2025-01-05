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2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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3間專營巴士公司今日（5日）起加價，料帶動政府補貼增加。（馮漢柱攝）

長者2元乘車優惠推出至今逾12年，自2022年受惠門檻更由65歲下調至60歲，而政府檢討工作最快今年初出爐。有正享用優惠的長者認為，應就乘搭次數設限；亦有長者認為倘上調年齡門檻，公務員應同步凍薪或減薪，與市民共渡時艱。

3間專營巴士公司今日（5日）起加價，料帶動政府補貼增加。實際上，3間專營巴士公司有為65歲或以上長者提供半價車資優惠，扣除長者自付2元後的餘款由政府補貼；65歲以下長者則在扣除2元後所有車資由政府補貼。

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現任兼職巴士司機的66歲陳女士向本報表示，上調2元優惠的受惠年齡門檻，會令社會出現很多怨言，認為「『2蚊遊車河』很難控制，無理由叫佢（長者）分段拍卡」，但同時認為「（長者）無所事事遊車河好過佢去賭錢」。

陳女士又認為，政府可以就2元乘車次數設限，例如每日2至3次，巴士公司之間亦可研究將部分路線剔出2元乘車優惠範圍，否則「下下遊車河，巴士公司都會蝕錢。」

剛年過六十、合資格享用2元優惠的陸女士則不同意上調受惠年齡門檻，指政策推行多年，政府當初推行時應考慮清楚，不應在百物騰貴的時候才改變政策，認為做法不合理。她表示，若2元乘車優惠的年齡門檻有所調整，公務員應同步減薪或凍薪，「咁樣先叫共渡時艱」。

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