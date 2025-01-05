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啟德體育園｜主場館首次測試賽逾1萬人入場　為測試音樂及廣播關閉天幕

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啟德主場館今完成首項測試賽，體育專員蔡健斌（右）於賽後見記者。（陳靜儀攝）

啟德體育園主場館首次進行測試賽傍晚6時半結束，體育專員蔡健斌表示，活動歷時超過6小時，超過10200人次入場，高過原先預計，決賽高峰時有約7000人在場內。 今次測試賽整體符合期望，在觀眾進場、離場、人群管理、廣播和指示等方面都滿意。

今日場館未有開天幕，蔡健斌指，主場館天幕關閉亦是測試之一，測試會場氣氛、音樂及廣播，認為效果滿意。被問到天幕不能因應天氣即時開關，是否設計上出現問題，蔡指每次開關天幕需時20至30分鐘，「唔係幾秒鐘嘅事」，舉例指司機亦不會於駕駛開篷車期間開關帳篷；基於安全考慮，賽事進行期間不會開關天幕。

至於本月18日舉行音樂會測試活動時，天幕是開或關，蔡指將視乎天氣、音效，以及煙花等製作等因素，當局會同主辦單位溝通。本月底及二月初進行的壓力測試，則會用盡主場館的容量。

體育園早前在運輸署協助下，與的士業界設立即時通訊平台，向業界發放訊息，以便的士盡快到現場提供服務。體育專員蔡健斌表示，今日大部份時間做到「車等人」，離場人數較多時，當局亦主動與的士商聯絡，通知司機有人等的士。

不過，據記者觀察，昨晚約6時45分，即散場時，落客區有數人排隊，但沒有的士在場等候。

蔡健斌呼籲市民盡量避免攜帶違禁品入場，包括水樽及空樽等，即使暫存在物品儲存架，亦有機會遺失；若帶同大型及貴重物品，如攝影器材，園區會安排收費的儲存位置，亦會盡量增加儲存物品的空間。

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