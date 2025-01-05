扶手電梯｜將軍澳7歲男童被扶手電梯夾腳　父親質疑電梯早有問題

▲ 男童連鞋帶腳被夾於扶手電梯縫隙。（Facebook將軍澳主場圖片）

將軍澳中心周六（4日）發生扶手電梯意外，一名7歲男童連鞋帶腳被夾於扶手電梯縫隙，由消防救出後送往將軍澳醫院治理。男童父親今（5日）在社交平台發文，指兒子乘搭電梯時企定定，亦有緊握扶手，不解意外為何會發生，又指該扶手電梯運作時有「怪聲」，物料也與其他扶手電梯有別，質疑早有問題。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

男童父親指，兒子的腳外形完好，經過醫生及X光檢查，證實有皮外傷，有否內傷仍待留院檢查，感謝消防、醫護及街坊的協助。他提到，一家人由加拿大回港探親，本來下周將返回加拿大開學「無諗過會搞成咁。雖然隻腳仲響度，不過我諗果種痛楚佢呢世都唔會忘記。」

男童父親又稱，男童乘搭電梯時企定定，「無跑無跳，乖乖地緊握扶手。再睇返啲相，我諗極都唔明，一個7歲男童正常用扶手電梯，著住咁厚既波鞋，點解部扶手電梯會咁樣爆開，夾住佢隻腳？」質疑扶手電梯早有問題，「如果你去將中果部扶手電梯睇返，會聽到佢運作既時候有怪聲，物料同其他扶手電梯明顯唔同。」他認為，近年扶手電梯夾腳的頻生，雖指年年有檢查，「實際質素就稱得上係危機四伏」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】