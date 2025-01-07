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盛事經濟｜議員提醒勿「漁翁撒網」　盼更重質及考慮經濟效益

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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啟德體育園啟用在即。（朱永倫攝）

回顧2024年香港盛事，立法會議員何敬康形容，負面報道多過正面，整體計算，輸了口碑。展望2025年，議員希望勿「漁翁撒網」，要更重質及考慮經濟效益，否則便稱不上「盛事經濟」。

嘆去年盛事輸口碑 冀政府多把關

何敬康指，去年多個盛事，私營機構安排有甩漏，包括美斯失場、皇馬見面會貨不對辦、音樂節突然改期等，汲取經驗後，何建議政府在審批時要多把關，顧及主辦方舉辦經驗、資金、人力、危機管理機制等。

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何敬康促精準定義何為「盛事」

另外，何希望政府精準定位何為盛事，「不是將200多個活動擺落盛事年表就叫盛事，有些未必要納入，要評估下活動有多少人參與，可帶來多少經濟效益。」

啟德體育園營運商首5年每年要在主場館舉辦40日活動，如未達標，每日罰款50萬元。何敬康相信營運商可符合要求，最重要是確保體育園可順利開張，全運會可順利舉行，強調盛事一定要帶來經濟效益才談得上是盛事經濟。

劉業強倡建恐龍博物館及主題樂園

行會成員、經民聯劉業強近日亦撰文指，不少旅遊業界人士均認同，部分盛事規模小、經濟效益有限，他認為，政府與其「漁翁撒網」，不如集中精力舉辦一些真正具吸引力的大型活動，吸引旅客來港，刺激消費。除了「演唱會經濟」和「體育旅遊」，劉業強建議政府考慮在赤洲附近的塔門，建設恐龍博物館及主題樂園，利用虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和人工智能等技術，帶領遊客探索恐龍世界，打造香港的「恐龍IP」。

又指當下財政緊絀，政府在主辦或協辦盛事活動時，更應檢視成效，並遵循成本效益原則，做到有真正吸金能力，確保大多數的市民和企業都能受惠，帶旺經濟。

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