高才就業｜人才辦：今年將夥僱主團體舉辦至少12場招聘會 另設研討會授求職攻略
撰文： 林曉君
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【高才通／優才計劃／搶人才】高才通及優才吸引不少人才來港，惟不少人在求職上「碰壁」，數百份求職信石沉大海。
政府提交立法會文件透露，今年人才辦會與業界及僱主團體公共舉辦不少於12場招聘會，讓僱主與人才進行直接就業配對；又計劃舉辦40場主題研討會及工作坊等，包括9場與求職相關的特定行業研討會，為人才提供適用資訊及全面支援，協助他們落戶香港。
革新人才辦線上平台 提供實用資訊
早前有議員不滿人才辦網站，據介紹，人才辦將革新線上平台，通過全新的網站界面，為有意來港和新來港人才提供多元化、更互通及更實用資訊，包括有關香港創業及就業的資訊。
另外，文件提到，在創新科技產業方面，政府通過「科技人才入境計劃」為合資格公司輸入海內外科技人才來港從事研發工作，實施快速處理安排，有助相關非本地人才盡早到位工作。自2018年6月推出以 來，截至2024年12月底，創新科技署已按該計劃批出1 120個配額， 而入境事務處則已根據相關配額共批出583宗簽證或進入許可申請。
目標今年不少於5萬名人才成功續簽
港府在施政報告設下KPI，要在2025至2027年間，每年不少於50 000名透過人才計劃來港的人才成功申請延期簽證，較2021至2023年的年均人數增加不少 於40%。
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